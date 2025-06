Dopo due stagioni intense, segnate da risultati importanti e da un percorso di crescita tangibile, il Tolfa Calcio annuncia la fine del rapporto con mister Roberto Macaluso e il suo staff tecnico composto da Matteo Masini e Tonino Carucci. Nel comunicato della società biancorossa, si legge che per loro «è stata a decisione difficile, maturata con grande rispetto e consapevolezza da parte del Consiglio Direttivo e dei responsabili della Prima Squadra. A lasciare la panchina biancorossa non è solo un tecnico preparato, ma anche una figura che ha saputo legarsi profondamente all’ambiente collinare, conquistando la stima di dirigenti, giocatori e tifosi». Con mister Macaluso sono state due belle stagioni con grandi piazzamenti. Sotto la guida di Macaluso il Tolfa ha, infatti, vissuto due stagioni di alto livello, chiuse con un secondo e un quinto posto in campionati estremamente competitivi. Un rendimento costante, impreziosito da un’identità di gioco chiara e da un gruppo compatto, capace di affrontare ogni sfida con determinazione. «Non sono mancati, purtroppo, momenti complicati, spesso segnati da infortuni nei momenti chiave che hanno condizionato il cammino verso traguardi ancora più prestigiosi - hanno spiegato dalla società biancorossa - la sfortuna ha giocato un ruolo non secondario, ma non ha mai scalfito lo spirito battagliero della squadra». La società calcistica collinare rivolge poi "un profondo ringraziamento" a mister Macaluso, al vice Matteo Masini e al preparatore atletico Tonino Carucci, per il lavoro svolto con passione, professionalità e competenza. Il loro apporto è stato determinante per la crescita tecnica e caratteriale di un gruppo giovane e ambizioso. «Conserviamo grande stima per Roberto e il suo staff – sottolineano dalla dirigenza – e chissà che un giorno le nostre strade non possano incrociarsi di nuovo, magari proprio qui, tra le colline che ci legano». In attesa di definire la nuova guida tecnica, il Tolfa Calcio «guarda già avanti, con l’obiettivo di dare continuità al lavoro svolto», ma anche di costruire un progetto che sappia rinnovarsi nella tradizione, con la stessa passione che da sempre anima il club biancorosso. «Auguriamo a mister Macaluso, a Masini e a Carucci il miglior futuro possibile nel mondo del calcio - concludono dall'Asd Tolfa Calcio - che possano raccogliere nuove soddisfazioni e successi, forti dell’esperienza vissuta a Tolfa, dove resteranno sempre i benvenuti».

