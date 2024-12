Il Tolfa cede 2-0 contro il Citacastellana ed esce dalla Coppa Italia. A Civitacastellana si è disputata la gara di ritorno dei trentaduesimi di Coppa Lazio Promozione fra i padroni di casa del JFC Civitacastellana e gli ospiti del Tolfa di mister Roberto Macaluso e, dopo il pareggio per 1-1 ottenuto allo Scoponi, il Tolfa questa volta ha steccato cedendo 2-0 ai padroni di casa.

Per questo impegno infrasettimanale i ragazzi di mister Macaluso sono scesi in campo con una formazione rimaneggiata, viste le assenze per lavoro di alcuni giocatori e dell'indisponibilità per infortunio di altri. La sfida si è tenuta sul campo “Casciani e Baccanari” in via Enrico Minio snc a Civitacastellana. Il primo tempo è stato molto equilibrato, con il Tolfa che ha spinto e che si è reso più pericoloso andando a sfiorare anche il gol; nella ripresa, invece, i padroni di casa sono passati in vantaggio per 1-0 dopo 10' della ripresa con Rizzo. Intorno al 40' il Civitacastellana ha, poi, raddoppiato con Salvatori.

Al triplice fischio finale il team del Civitacastellana ha festeggiato con il mister Santini per la prima bella soddisfazione della stagione andando ad eliminare una avversaria quotata come il Tolfa.

Nelle ultime stagioni la squadra del Tolfa era sempre arrivata ai quarti o alle semifinali della competizione.

I collinari sono quindi usciti dalla competizione con un po' di rammarico vista la voglia della società biancorossa di puntare su questa gara. Ora, visto che donenica osserveranno il turno di riposo, mister Macaluso e gli.altri tecnici lavoreranno con la squadra sotto il punto di vista atletico, tattico e mentale.

