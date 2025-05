QUI TOLFA. Il Tolfa di mister Roberto Macaluso ha chiuso la stagione 2024/2025 con una bella vittoria. Nell’ultima partita del campionato di Promozione girone A, i collinari davanti al pubblico amico dello “Scoponi” hanno battuto per 3-0 il Pianoscarano. I biancorossi hanno aperto le marcature al 41’ del primo tempo con Santi. Il solito Martinelli, che chiude la stagione con la bellezza di 20 reti ed uno dei posti migliori in classifica marcatori, trova il raddoppio al minuto numero 8 della ripresa e triplica a pochi secondi dal fischio finale. I collinari hanno concluso il campionato al quinto posto con 64 punti.

«La partita è andata bene - spiega l’allenatore Roberto Macaluso - i primi venti minuti non abbiamo giocato benissimo, ma era l’ultima giornata di un campionato in cui non potevamo chiedere di più e la posta in palio era praticamente zero. Ci tenevamo, però, a finire in bellezza e come già avevo detto qualche settimana fa e ci siamo riusciti. Abbiamo espresso un buon gioco soprattutto nel secondo tempo; potevamo fare altri gol, ma qualcosa c'è stato annullato. Siamo andati in vantaggio con Paolo Santi sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi nel secondo tempo c'è stata la doppietta di Gabriele Martinelli. Sono contento della stagione, ma naturalmente c'è un po' di amaro in bocca per quello che avremmo potuto fare con poco in più, ma abbiamo lasciato qualche punto per strada e magari qualcun altro l'abbiamo ricevuto e non ce lo meritavamo, quindi penso che la classifica ora a fine anno rispecchi un po' l'andamento del campionato. Per quanto riguarda il prossimo anno dobbiamo incontrarci con la società e valutare e vedere soprattutto qual è l'idea della società per il prossimo anno».

A fine partita dall’Asd Tolfa hanno spiegato: «Con la disputa della 36^ giornata è finito un lunghissimo campionato di Promozione. Diciannove squadre partecipanti, cinque retrocederanno in Prima Categoria, con il Grifone Gialloverde prima classificata che sale in Eccellenza, dove una chance l’avranno anche Atletico Salaria Vescovio e Ostiantica tramite gli spareggi con le seconde e terze classificate negli altri gironi. Noi abbiamo battuto per 3-0 i viterbesi del Pianoscarano, chiudendo al 5° posto, dietro un Santa Marinella che ad inizio stagione sembrava avere i favori del pronostico. Si potrà analizzare in seguito la stagione dei nostri ragazzi, anche se un 5° posto dietro a compagini che hanno possibilità di attingere in comprensori sportivi e demografici più importanti per scegliere il proprio parco giocatori non è male. Considerato poi gli infortuni che nel momento decisivo in cui si andavano a determinare le sorti del torneo hanno colpito i nostri ragazzi, privandoci dell’assetto di centrocampo per un lungo periodo, dopo il secondo posto conquistato l’anno precedente, possiamo essere orgogliosi di essere stati ancora una volta tra i protagonisti. Comunque, il dato più eclatante è che la prossima stagione segnerà per noi la partecipazione per il 25esimo anno consecutivo ai maggiori campionati regionali, fra i quali ne annoveriamo anche tre in Eccellenza. Un record che non sembra aver riscontro nelle mille e più società calcistiche laziali.Nei prossimi giorni verrà convocato il Consiglio direttivo che, in base alle risorse finanziarie disponibili, valuterà quale tipo di rosa giocatori potrà essere allestita. Visto il nuovo regolamento che obbliga all’inserimento in campo di 2 under classe 2006 e 2007, inevitabilmente, seppur a malincuore, ci sarà qualche cambiamento. Una cosa però è percepibile sin da ora: il Tolfa sarà ancora protagonista».

Per il Tolfa nell’ultima sfida di campionato hanno giocato: Boriello, Ficorella, Salvato, Santi, Marziantonio, Pasquini, Bevilacqua, Nuti, Pangi, Martinelli, Galletti. A disposizione: De Clementi, Giovani, Cicatello, Ianari Vittorini, Suma, Orchi, Salis e De Simone.

QUI BORGO PALIDORO. Finisce con una sconfitta sul campo della Longarina la stagione del Borgo Palidoro, che perde per 3- 2, lasciando esultare i padroni di casa che dovranno giocare lo spareggio salvezza in casa del Città di Cerveteri domenica. La squadra di Caputo raggiunge il doppio vantaggio, firmato da Cusciannna e Tiozzo, ma nella ripresa si sveglia la formazione di casa che fa tre gol agli amaranto. Una vittoria pesante per la Longarina che raggiunge il playout, mentre per il Paldoro si chiude una stagione con una salvezza meritatissima.

