Dopo la sconfitta subìta domenica nella tana del Tarquinia un Tolfa smanioso di tornare a vincere e fare bottino pieno è quello che oggi pomeriggio, alle ore 15, scenderá in campo allo Scoponi contro gli ospiti della Duepigreco nell'ottava giornata di ritorno del girone A di Promozione. Per questa sfida i collinari dovranno vedersela con la Duepigreco, una formazione che viaggia in bassa classifica (terz'ultimo posto) e in lotta per la salvezza, e quindi gli ospiti faranno di tutto per strappare almeno un punto. In questa stessa giornata i collinari avranno un occhio anche sulla sfida tra la capolista Urbetevere e il Paolocco che viaggia in terza posizione con il Tolfa. L'altra sfida a cui pensare sarà quella della Sorianese, seconda forza del girone, contro gli ospiti dell’Ostiantica.

Il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso spiega: «I nostri avversari verranno per portare via a tutti i costi un punticino e per cercare di fare l'impresa. Noi dal nostro punto di vista dobbiamo cercare di tornare a fare punti visto che, purtroppo, nelle ultime settimane ci sono sfuggita. Sarà una partita dove dobbiamo avere pazienza e mantenere la calma. Cercheremo di sfruttare qualche palla da fermo e di chiudere con una vittoria per continuare la corsa verso quelle posizioni che ormai da qualche settimana ci competono e ce li siamo guadagnati con tanto lavoro e con tanta fatica. Secondo me meritiamo di rimanere lassù, quindi ci sarà da affrontare una partita maschia, una partita gagliarda e cercheremo come al solito di sfruttare il fattore campo».

Il ds del Tolfa, Marcello Smacchia sottolinea: «È una gara importante per noi. In settimana ci siamo guardato in faccia, incontrati e parlati e i mister hanno datto allenare bene la squadra. Anche oggi dobbiamo fare i conti con le assenze. Non dobbiamo pensare a niente e nessuno e non ci dobbiamo distrarci pensando alla classifica: ci diamo solo noi e dobbiamo dare il massimo. Nuti sarà in panchina; per Pasquini aspettiamo l'ok del medico. Non ci sarà, poi, Matteo Piano che deve scontare la squalifica. Noi confidiamo nei ragazzi, nella forza del gruppo e nei tecnici che sapranno operare le migliori scelte e riusciranno a motivare tutti. Sono certa di una buona risposta del nostro team. Come tutte le squadre affamate di punti mi aspetto che anche la Duepigreco ci aspetterà nella propria metà campo, ma i nostri ragazzi saranno bravi a mantenere la calma e a sbrogliare la matassa».

A dirigere questa sfida sarà il signor Andrea Panichelli (Viterbo), coadiuvato da Niroy Emilio Gookooluk (Civitavecchia) e Francesco Calderone (Roma 2).

