È finita con un pareggio per 1-1 la sfida fra i padroni di casa del Pianoscarano e gli ospiti del Tolfa.

La partita, valida per la 19esima edizione del campionato regionale di Promozione (girone A), si è giocata sul campo piccolo e in terra dei padroni di casa e per una squadra abituata a giocare sul sintetico non è stato facile dare il meglio.

Nel primo tempo il Tolfa non ha brillato ed è andata di sotto di un gol. Nella ripresa si è vistonun Tolfa migliore e in chiusura di sfida i pupilli di ostron Alessio Vannicola sono riusciti a pareggiare grazie ad Edoardo Fagioli che ha trasformato dal dischetto.

«Siamo riusciti a pervenire al pareggio praticamente allo scadere della partita su un calcio di rigore realizzato da Fagioli - spiega il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso - nel primo tempo non siamo andati bene e abbiamo preso gol su un bel tiro dell'attaccante esterno loro. Nei primi 45 minuti sinceramente devo dire che abbiamo creato poco. Nel secondo tempo abbiamo giocato un pochino meglio, ma oggi la nostra squadra non ha giocato come al solito e siamo riusciti a raddrizzare il risultato soltanto alla fine e va bene così».

Nonostante i due punti persi e grazie al punto conquistato il Tolfa rimane al quarto posto a 32 punti, dietro alla capolista Santa Marinella (42 punti), Ostia Antica (35 punti), Grifone Gialloverde (33 punti).

Mister Macaluso gacachierato in campo il suo team con il modulo 4-3-3 con sulla linea difensiva Ficorella e Marziantonio esterni e Roccisano e Salvato difensori; sulla linea centrale quinti, Bevilacqua e Pangi e con la linea d'attacco composta da Fagioli, Martinelli e Vittorini.

Il mister aveva poi a disposizione Boriello, Galletti, De Simone, Imperiale, Suma, Giovanni e Ianari.

Ora il Tolfa deve mettersi subito al lavoro perché domenica prossima ci sarà un derby molto sentito: i collinari sono attesi a Santa Marinella dai padroni di casa che sono al comando della classifica in solitaria. Mister Macaluso dovrà preparare il miglior Tolfa per portare via punti dal campo Ivano Fronti e per avere la supremazia territoriale.

