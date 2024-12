Impresa doveva essere e impresa è stata. Ieri pomeriggio un grande Tolfa tra le mura amiche dello Scoponi ha imposto l'alt alla capolista Ostiantica e ha festeggiato davanti al pubblico delle grandi occasioni la prima vittoria casalinga stagionale. Nell'ottava giornata del campionato di Promozione laziale girone A con un gol di Martinelli nel primo tempo il Tolfa di mister Roberto Macaluso ha battuto per 1-0 l'Ostiantica tornando a imporre la legge dello Scoponi. I biancorossi hanno quindi conquistato 3 punti preziosi e sono saliti a 9 punti in classifica. Quello visto in campo ieri pomeriggio è stato un veloce Tolfa e a tratti si è rivisto il forte team della scorsa stagione. L'unico neo della squadra collinare è che non riesce a finalizzare e a chiudere subito le sfide. In campo ieri pomeriggio si è vista la supremazia dei padroni di casa per la gioia del presidente Alessio Vannicola e del direttore sportivo Marcello Smacchia. Durante la sfida il Tolfa ha creato pericolose azioni tanto da sfiorare il raddoppio con Martinelli ma quest'ultimo è stato atterrato dal portiere avversario: per questa azione il numero uno dell'Ostiantica è stato espulso; la squadra ospite è andata poi in doppia inferiorità numerica per l'espulsione di Scibilia per fallo di reazione.

«Sono molto contento per la vittoria, ma soprattutto per la bella prova di tutti - spiega il tecnico Roberto Macaluso - come avevo detto alla vigilia i ragazzi avevano tanta voglia di riscatto e oggi sono scesi in campo con il piglio giusto. È una vittoria del gruppo e abbiamo trattenuto tre punti preziosi ai fini della classifica. Nella prima frazione di gioco siamo andati in vantaggio grazie al gol di Martinelli su azione corale. Purtroppo ancora creiamo tanto e non riusciamo a finalizzare e si rischia di perdere. Dobbiamo riuscire a sfruttare meglio le occasioni per chiudere le sfide subito senza rischi. Ora ci prepariamo per la difficile sfida di domenica contro il Civita Castellana, una squadra ostica».

L’allenatore biancorosso Roberto Macaluso e tutta la squadra del Tolfa hanno dedicato la vittoria a Massimiliano Regio, scomparso prematuramente nei giorni scorsi e che era un grande sostenitore della squadra collinare: «Veniva a vedere tutte le partite che giocavamo in casa e quindi il nostro pensiero va a lui - spiega mister Macaluso - io personalmente lo conoscevo bene ed eravamo amici: abbiamo perso una gran bella persona».

Mister Macaluso ha schierato in campo De Clementi, Santi, Roccisano, Salvato, Marziantonio, Quinti, Bevilacqua, Nuti, Fagioli, Martinelli, Pangi; a disposizione Boriello, Mundo, Ficorella, Vittorini, Orchi, Fedeli, Giovani, Vito e Pasquini.

A dirigere la gara è stato il signor Giovanni Balsamo di Tivoli coadiuvato dagli assistenti Pietro Serra di Tivoli e Gianmarco Guglielmo di Roma 1.

©RIPRODUZIONE RISERVATA