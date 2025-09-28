Seconda giornata del campionato di Promozione. Dopo la vittoria riportata domenica scorsa allo “Scoponi” contro il Cerveteri, il Tolfa stavolta ha ceduto con l’onore delle armi sul campo dell’Atletico Cimina, che si è imposto per 2-0. La squadra viterbese, già vincente all’esordio a Fiumicino, ha confermato l’ottimo avvio di stagione piegando anche i biancorossi collinari.

Il primo tempo è stato equilibrato, con un Tolfa ben messo in campo e capace di costruire alcune buone occasioni. Al 10’ episodio contestato: l’attaccante Miguel Vittorini è stato atterrato in area, ma l’arbitro non ha concesso un rigore che sembrava netto. Nonostante la protesta, i ragazzi di Micheli hanno mantenuto ordine e intensità, impedendo ai padroni di casa di rendersi pericolosi.

Dopo l’intervallo, però, la partita ha cambiato volto. L’Atletico Cimina ha alzato i ritmi e ha colpito tre legni prima di passare in vantaggio: un errore in uscita della difesa collinare ha portato al rigore trasformato dai viterbesi. Il Tolfa ha provato a reagire, ma senza la necessaria brillantezza, complice anche la condizione fisica non ottimale di alcune pedine chiave. All’88’, in piena fase di forcing biancorosso, è arrivato il raddoppio dell’Atletico in contropiede, che ha chiuso la sfida.

Il Tolfa ha pagato, oltre alla condizione, anche l’assenza pesante del capitano Roccisano nel reparto difensivo. Nulla però toglie alla prova generosa della squadra collinare che ha lottato fino alla fine. La società del Tolfa ha voluto esprimere parole di ringraziamento rivolte alla dirigenza del club viterbese per l’accoglienza impeccabile riservata.

La gara è stata diretta da Pierpaolo Piva (Sezione Roma 2), coadiuvato da Marius Ciprian Mocanu (Sezione Roma 1) e da Carlo Palleschi (Sezione Roma 2).

A fine gara mister Michele Micheli ha commentato così: «Abbiamo perso 2-0 in una partita in cui non siamo riusciti a esprimere il nostro vero potenziale. È stata una gara dai due volti. Nel primo tempo, dopo dieci minuti, abbiamo perso Miguel Vittorini per un fallo in area che probabilmente poteva valere un calcio di rigore. Al di là di questo episodio, abbiamo avuto altre occasioni importanti che potevamo sfruttare meglio, mentre i nostri avversari non hanno praticamente mai tirato in porta. Nella ripresa la partita è cambiata. Nei primi dieci minuti abbiamo creato due o tre palle gol pericolose, ma poi loro sono tornati in avanti e, alla prima occasione nitida, ci siamo contratti e siamo andati in difficoltà. Un errore in uscita ha portato al rigore che ci ha penalizzati. Da lì abbiamo provato a reagire, ma senza grande energia, e nel finale abbiamo subito il raddoppio in contropiede. Nel complesso, nel secondo tempo i nostri avversari hanno fatto meglio di noi e, alla luce dell’andamento generale e degli episodi, hanno meritato la vittoria. Per noi deve essere un momento di riflessione e di crescita: ci sono cose da sistemare, ma siamo soltanto alla seconda giornata e c’è tutto il tempo per lavorare e migliorare. La fiducia non manca, perché durante l’anno ci saranno sicuramente altre difficoltà, ma non si possono vincere tutte le partite. Andiamo avanti con la consapevolezza che sapremo risollevarci».

Con una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate, il Tolfa resta fermo a quota 3 punti in classifica. Domenica prossima i collinari torneranno allo “Scoponi” per il match contro l’Atletico Canale Monterano, una sfida dal sapore di derby in cui la squadra di patron Vannicola andrà a caccia di riscatto, spinta dal calore dei propri tifosi.

