G a r l a s c o ( P v ) , 2 6 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - È t e r m i n a t a i n t o r n o a l l e 1 1 . 3 0 l a p e r q u i s i z i o n e d i c a r a b i n i e r i e g u a r d i a d i f i n a n z a a c a s a d e i g e n i t o r i d i A n d r e a S e m p i o , i n d a g a t o n e l l ’ i n c h i e s t a d e l l a P r o c u r a d i P a v i a s u l l ’ o m i c i d i o d i C h i a r a P o g g i . D a l l a c a s a d i f a m i g l i a , p e r q u i s i t a s u d e l e g a d e l l a P r o c u r a d i B r e s c i a c h e i n d a g a p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i l ’ e x p r o c u r a t o r e d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i , s o n o u s c i t i p o c o d o p o i c a r a b i n i e r i e l e f i a m m e g i a l l e a n c h e i g e n i t o r i d e l 3 7 e n n e i n d a g a t o p e r o m i c i d i o , a c c o m p a g n a t i d a l l e g a l e M a s s i m o L o v a t i .