Dopo tanti risultati utili per il Tolfa ieri mattina è arrivata la battuta d'arresto. Nella 22esima giornata del campionato regionale di Promozione girone A i collinari, allenati da mister Roberto Macaluso, hanno ceduto 1-0 nella tana della Pescatori Ostia su un campo in condizioni difficili. Nel primo tempo le due squadre si sono per lo più equilibrate. I padroni di casa al terzo minuto della ripresa e i collinari pur cercando il gol del pareggio non sono riusciti a realizzarlo. I ragazzi di mister Macaluso sul finale della sfida sono andati vicinissimi alla rete.

IL GIUDIZIO DI MISTER MACALUSO. «Purtroppo usciamo sconfitti da una partita difficile dove il primo tempo è scivolato via senza grosse occasioni per entrambe le squadre. Nel secondo tempo abbiamo subìto il gol dopo tre minuti - spiega il tecnico della squadra collinare - abbiamo provato a reagire, ma non è stato facile perché le condizioni del campo non erano ottimali per il nostro tipo di gioco. Nonostante questo abbiamo creato qualcosina e abbiamo avuto proprio sul finale una clamorosa occasione per pareggiare: non ci siamo riusciti, ma non facciamo drammi. Sapevamo che quello della Pescatori Ostia era un campo difficile. Veniamo da dieci partite senza perdere, quindi non si fanno drammi. La prestazione tutto sommato è stata buona e da domani (oggi, ndr) iniziamo a pensare alla prossima partita. Rimaniamo comunque agganciati al treno delle quattro posizioni che alla fine è quello che che più ci interessa».

Il tecnico Macaluso ha schierato De Clementi, Santi, Roccisano, Salvato, Ficorella, Imperiale, Bevilacqua, Pasquini, Martinelli, Suma e Pangi. A disposizione Boriello, Marziantonio, Zambito, De Simone, Vittorini, Fagioli, Giovani e Ianari. Domenica alle ore 15 il Tolfa attende l'Atletico Capranica allo “Scoponi”.

