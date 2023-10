Torna a giocare al Bonelli il Tarquinia calcio per un classico del calcio dilettantistico.

Avversario un Fregene con ambizioni di alta classifica. Archiviata la sconfitta di Santa Marinella il Tarquinia vuole tornare a fare punti.

«La sconfitta di domenica ci deve dare ancora più consapevolezza e fiducia- commenta mister Ercolani- Affrontiamo un avversario tosto ed in fiducia, al contempo sappiamo che in casa dobbiamo fare il nostro fortino e costruire la salvezza. Abbiamo qualche defezione ma chi va in campo è pronto a lottare per un risultato importante».

Indisponibili: Bordi, Gallina, Pugliese e Marzoli. Convocati: Del Duchetto, Di Camillo, Gibaldo, Marconi, Marzi, Mazzoni, Suriano, Galimberti, De Santis, De Angelis, Manzari, Natali, Iannilli, Esposito, Jacopucci, Marin, Raffaelli, Rosati, Ciurluini, Elisei.

