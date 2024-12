Il Tarquinia è vivo e vuole rimanere in Promozione. Questo il verdetto della 30esima giornata del girone A che vedeva gli etruschi impegnati tra le mura amiche dello stadio Bonelli contro il modesto ma motivato Canale Monterano.

Nonostante il basso profilo degli ospiti, però, serviva una vittoria per rilanciare le ambizioni salvezza e così è stato. La formazione diretta da mister Ercolani ha infatti strapazzato il Canale con un eloquente 2 a 0 che porta le firme di Gravina e Rosati.

Una vittoria che lancia la squadra di Tarquinia a qupota 32, a -3 punti dalla salvezza diretta, posizione attualmente occupata da Borgo Palidoro e Ostiantica, anche se va detto che gli etruschi dovranno osservare un turno di riposo, mentre le dirette rivali si sono già fermate ai box.

Ovviamente soddisfatto mister Ercolani: «Un primo tempo sofferto, siamo partiti bene e creato due occasioni con Superchi e Iannilli, purtroppo non concretizzate. Poi siamo stati un po’ leziosi e abbiamo anche rischisato di subire gol in ripartenza. Nella ripresa siamo entrati in campo con un altro piglio e siamo andati subito in vantaggio con Gravina, poi siamo stati bene in campo fino al raddoppio di Rosati che ha chiuso la partita. Complimenti al Canale, che ha venduto cara la pelle. Domenica osserveremo un turno di riposo e staremo a guardare cosa faranno le altre formazioni, poi avremo tre scontri diretti. Siamo in ballo e balleremo fino alla fine».

