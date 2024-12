Resta nella Tuscia la Coppa Provincia di Viterbo del campionato di Terza Categoria. Nella finalissima che assegnava il trofeo e che si è disputata sabato pomeriggio sul campo neutro di Ronciglione sconfitta scioccante per il Real Tolfa che ha subito un ko per 3-2 dal Tarkna Tarquinia dopo aver subito una clamorosa rimonta. Il Real Tolfa che si era classificato al secondo posto nella regular season conduceva per 2-0 con le reti di Ferri nella prima frazione e di bomber Mercuri nella ripresa. Quando il gioco sembrava fatto è venuta fuori alla distanza il Tarkna che ha accorciato le distanze con Natali e tra il 40’ e il 45’ della ripresa con Pestelli e ancora Natali ha firmato il sorpasso che gli è valso il titolo 2024 con conquista della Coppa e con la certezza del ripescaggio alla Seconda Categoria della prossima stagione. Euforia totale in casa Tarkna con entusiasmo dei tifosi al seguito con esibizione della classifia sciarpata e profonda delusione con annesso rimpianto per il Real Tolfa che si prende l’etichetta di “eterna” seconda in questa stagione dove per lughissimo tempo è stata al vertice della classifica nella regular season classificandosi poi sulla piazza d’onore dietro alla regina Quartiere Campo Oro ed ora questo altro secondo posto in Coppa. Match diretto da una terna arbitrale composta dai fischietti della sezione Aia di Viterbo (Noto l’arbitro, Giacomini e Bracci gli assistenti) e premiazione finale da parte del delegato della Figc di Viterbo Angelo Moracci che ha consegnato ai neo campioni di Coppa l’ ambito trofeo. Il Tarkna Tarquinia subentra nell’albo d’oro della manifestazione alla Virtus Caprarola che si era aggiudicata l’edizione 2023 superando in finale per 2-1 il Faleria.

