Continua a regalare rinforzi, il calciomercato in casa Santa Marinella, che mette a disposizione di mister Daniele Fracassa altri due nuovi giocatori che elevano ulteriormente il tasso tecnico della rosa. Alla corte del club rossoblù, arrivano Alessio Del Mastro, cresciuto nei settori giovanili di Roma e Lazio e che ha avuto modo nelle ultime stagioni di collezionare presenze militando nei campionati di Eccellenza e Promozione e il laterale destro Dario Luchetti classe 2004, formatosi calcisticamente nel Civitavecchia e in forza nell'ultima stagione al Parioli. Il ragazzo ha fatto tutto il settore giovanile del Civitavecchia, poi ha giocato nelle giovanili del Ladispoli e dell’Urbetevere, poi è tornato a Civitavecchia per quattro anni e poi, nell’ultima stagione al Parioli.

«Sono nato e cresciuto a Santa Marinella – dice Luchetti – e quindi sono doppiamente soddisfatto per essere approdato in questa società, è la squadra di casa e quindi questo mi spingerà a dare il massimo perché giocare davanti al mio pubblico sarà una soddisfazione. Sono un paio di anni che i dirigenti del Santa Marinella mi stanno cercando, ma ero impegnato nella categoria superiore e quindi ho preferito stare in Eccellenza, quest’anno ho parlato con il direttore sportivo Stefano Di Fiordo, ho visto che hanno un gran bel progetto, molte ambizioni, considerato anche che nello scorso campionato hanno mancato di poco la possibilità di salire di categoria, ed è per questo sono venuto qui a dare il mio apporto per una stagione alla grande. Mi definisco un cavallo al galoppo, tanta corsa e la volontà di andare sempre sulla mia fascia di competenza. Molti compagni di squadra li conosco come Orlando, Cerroni, Tabarini, tanta gente molto forte e speriamo di far bene. Santa Marinella è un dispiacere vederla in Promozione, ed io che sono di casa e ricordo gli anni che è stata in eccellenza, vorrei fare di tutto perché ci ritorni».

Altro nuovo acquisto è Alessio Del Mastro, centrocampista classe 2004 di Roma. Precedentemente ha giocato con l’Atletico Morena e con i Monti Prenestini in Promozione.

«Sono il tipico giocatore di centrocampo ma anche con ruolo davanti alla difesa che corre e si impegna con gli avversari che puntano la porta centralmente. Mi è sempre piaciuto andare in squadre di provincia e seguivo le imprese del Santa Marinella, quindi quando i dirigenti mi hanno cercato non ho atteso un attimo per dire si. I posti di mare mi danno allegria, i dirigenti che hanno come obiettivo la vittoria finale mi sono sempre piaciuti e poi vedere tanti tifosi sulla tribuna mi esalta. Sono tre o quattro anni che gravito in Promozione e quindi conosco tanti giocatori, compresi quelli che ci giocherò insieme. Dopo la delusione dello scorso anno, sono certo che quest’anno ci rifaremo. Quello che dico ai miei futuri tifosi è che mi impegnerò al massimo per dare il meglio di me stesso al servizio della squadra».

