Lontana cinque punti dalla capolista Ostiantica, il Santa Marinella cerca domani i tre punti per avvicinarsi alle squadre che la sopravanzano in classifica. I tirrenici saranno impegnati domani mattina alle ore 11 allo stadio Ivano Fronti contro il Pescia Romana, compagine che viaggia al nono posto in graduatoria ad un solo punto di distacco dai ragazzi di Daniele Fracassa. Dunque, l’imperativo per i rossoblu è di vincere, non solo per accorciare le distanze dalle quattro squadre che occupano i primi quattro posti, ma anche per mettere quattro punti di differenza dai viterbesi. Per la gara odierna non saranno della partita capitan Gallitano, fermato dal giudice dopo l’espulsione patita domenica scorsa con il Grifone Gialloverde, e l’infortunato Monteneri. Rientreranno invece Serpieri e Gaudenzi.

IL PUNTO DEL TECNICO FRACASSA. «Affronteremo una squadra che ha sulle spalle una grossa esperienza in questa categoria - dice mister Fracassa - è una squadra molto solida, però dal Santa Marinella ci attendiamo, io in primis, una risposta immediata dopo la non bella prestazione di domenica contro il Grifone Gialloverde, almeno per quel che riguarda il primo tempo. Noi dobbiamo giocarci questa partita per gli interi novanta minuti e non concedere quei blackout che ci sono stati fatali domenica scorsa, perché poi la squadra, quando gioca con consapevolezza, con autorità e con l'atteggiamento giusto, allora si comporta da Santa Marinella e arrivano i risultati, arrivano i gol, dunque dobbiamo crescere sotto questo aspetto. Quello con il Pescia è un test importante, un'occasione ghiotta per rimetterci a ridosso delle prime in classifica, ed è quello che vogliamo a tutti i costi. Non ci sarà lo squalificato Gallitano e l’infortunato Monteneri. Però rientra Serpieri dalla squalifica, che è una garanzia sulla linea difensiva, e a centrocampo recuperiamo Gaudenzi, che sicuramente partirà titolare dal primo minuto, mentre davanti posto sicuro per Tabarini, Cerroni e Trincia che dovranno fare la differenza per recuperare quella fiducia, quella costanza e quell’equilibrio che sono le note importanti per dare una identità alla squadra. Non ci possiamo permettere quegli svarioni che sono successi nelle gare antecedenti. Quindi mi aspetto una prestazione coraggiosa, importante e di autorità dai miei ragazzi».

