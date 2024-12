Quella di domani mattina sarà una gara importante, anzi fondamentale, per il Santa Marinella. Alle ore 11 allo Stadio Ivano Fronti i tirrenici se la vedranno con il Borgo Palidoro, la squadra allenata da Paolo Caputo che ha eliminato i rossoblu dalla Coppa Italia. La partita è da ritenere importante perché, contemporaneamente, la capolista DuepigrecoRoma sarà impegnata sul campo del Ronciglione, mentre l’altra capolista Ostiantica osserverà un turno di riposo. Nel caso i tirrenici dovessero vincere e i romani non fare risultato pieno con i viterbesi, Tabarini e compagni si ritroverebbero primi in graduatoria. «Siamo alla decima giornata di campionato e uno comincia a fare un primo bilancio della situazione - dice mister Fracassa - quindi vedremo, dopo l'esito della gara con il Palidoro, se è possibile tirare le prime somme di questa prima parte di stagione. Per quanto riguarda la partita col Borgo Palidoro, in settimana, abbiamo cercato di mantenere alta la tensione e non avere cali di concentrazione, perché innanzitutto c'è da riscattare l'eliminazione di Coppa Italia e quella è una questione nostra personale e per tutta Santa Marinella, ma la cosa fondamentale è poi dare continuità alle vittorie. Abbiamo un'occasione importante, un'occasione dove giochiamo in casa contro una buona formazione che ha cambiato tecnico, è venuto un allenatore molto esperto come Paolo Caputo, quindi bisogna fare molta attenzione. Noi siamo pronti e vogliamo fare bottino pieno, vogliamo sfruttare al meglio questa occasione, per restare a ridosso delle prime, perché è importante questo mese di novembre per rimanere nei primi due posti, per avere poi una fase di fine anno molto importante. La rosa è al completo, manca soltanto Monteneri che ancora ha un problema muscolare, mentre rientra Gallitano dopo la squalifica. Avremo un giocatore in più, si tratta di Augusto Buonanno, l'ex capitano del Ladispoli, è un giocatore molto interessante che sta con noi già da inizio settimana e quindi domenica sarà a disposizione». Augusto Buonanno proviene dell’Academy Ladispoli, è un esterno sinistro classe 2001, che ha lasciato la maglia rossoblu per sposare il nuovo progetto del Santa Marinella. «Santa Marinella è per me un’opportunità importante - dice Buonanno - parliamo di un club ambizioso che ha un progetto molto interessante. Sono a completa disposizione del mister, dei miei nuovi compagni e della società, mi hanno accolto tutti benissimo e questo mi rende molto felice. Non vedo l’ora di poter dare il mio contributo alla causa, lo farò con entusiasmo e tanto impegno». Così commenta il direttore generale Bruno Luci. «Un ulteriore tassello messo a disposizione dai presidenti Orazio Sanfilippo e Patrizio Gramegna a mister Daniele Fracassa, per aumentare qualitativamente l'organico. È indubbiamente un calciatore di provata esperienza con tante partite disputate nel campionato di Eccellenza».

