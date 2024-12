Primo giorno di preparazione per il Santa Marinella calcio che si è data appuntamento alle 18 per far partire ufficialmente la nuova stagione agonistica. Dopo la consegna del vestiario, la dirigenza, composta dal presidente Sanfilippo, dal suo vice Gramegna, dal Direttore Generale Luci e dal Direttore Sportivo Di Fiordo, hanno chiamato a se l’intero organico per il consueto discorso di benvenuto. Anche l’allenatore Fracassa ha voluto scambiare due parole con i nuovi arrivati, assicurando che non farà particolari favoritismi, ma chi dimostrerà di aver fatto gli allenamenti in modo serio durante la settimana, avrà il posto in campo la domenica. E’ poi iniziata la vera e propria preparazione agli ordini dei due vice Nello Savino e Marco Andreassi e dell’allenatore dei portieri Andrea Sanfilippo. La prima amichevole è in programma sabato alle 17,30 allo Stadio Fronti contro il Fiumicino, la seconda è prevista per il 24 sempre a Santa Marinella con il Civitavecchia e la terza, che sarà un triangolare in memoria dell’ex presidente Ivano Fronti, ci saranno l’Astrea, il Santa Marinella e una terza ancora da individuare, che si giocherà il 28 agosto alle 17,30 sempre allo stadio tirrenico.

Mister Fracassa, com’è andato questo primo giorno di preparazione?

«Devo dire che è andata bene abbiamo fatto una bella sessione e abbiamo diviso il gruppo in due parti, un gruppo faceva la parte atletica, con l'altro abbiamo lavorato a livello tattico, perché comunque è importante dare subito un'impronta alla squadra, i ragazzi insomma hanno sudato, però sono arrivati pronti alla preparazione quindi vuol dire che hanno lavorato molto bene nella fase di precampionato».

Ci sono allenatori che prediligono il gioco con la palla, altri invece che lavorano molto sul lato fisico. Lei in quali si riconosce?

«È giusto lavorare a livello tecnico, per carità, c'è un lavoro sempre con la palla, però io dò molta importanza alla parte atletica perché, secondo me, una squadra deve essere composta da atleti che devono stare bene, devono avere il muscolo pieno, la gamba che risponde ogni volta che l'atleta la sollecita».

Fin quando andrete avanti nella preparazione visto che già sabato avrete la prima amichevole?

«La prima settimana è quella più importante per quanto riguarda la parte atletica, giovedì faremo allenamenti appositi ad intermittenza dove vedremo proprio allo stato dei fatti di come lavorano i ragazzi e solo allora avremo un quadro della situazione più ottimale. Poi questa prima amichevole ci potrà dire qualcosa di più sulla condizione fisica dei giocatori. Da subito inizieremo a mettere qualcosa dentro perché abbiamo questa sfida contro il Fiumicino quindi devo lavorare per forza a livello tattico far capire ai ragazzi che cosa vuole l'allenatore da loro».

Pensa che l'organico che ha a disposizione in questo momento è già abbastanza consistente per iniziare il campionato oppure crede che la società lavorerà per cercare questo centrocampista?

«La società è sempre vigile sul mercato perché la campagna acquisti non è finita, c'è sempre qualcosa da migliorare anche se a tutt’oggi la squadra è molto competitiva».

