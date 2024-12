Buonissimo risultato per il Santa Marinella in Promozione.

I rossoblu sono andati a pareggiare per 0-0 sul campo della Sorianese, che lo scorso fine settimana ha conquistato la promozione in Eccellenza. Un punto di prestigio per la squadra allenata da Emiliano Cafarelli, che si conferma al quinto posto in classifica quando manca una sola giornata alla conclusione.

