TARQUINIA – Corsa a cinque per la poltrona da sindaco di Tarquinia. Concluse le operazioni di presentazione delle liste, ora documenti al vaglio degli uffici.

Non mancano i colpi di scena a Tarquinia con la Lega che sfila candidati e simbolo a Martina Tosoni e va in appoggio di Renato Bacciardi che torna a correre per la poltrona da primo cittadino di Tarquinia. A favore di Bacciardi, secondo i bene informati, ci sarebbe il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca che fino all’ultimo avrebbe tentato di convincere la Tosoni ad entrare nelle liste per Bacciardi.

Altro colpo di scena il ritiro della candidatura a sindaca di Emanuela Poleggi confluita, lei sì, nelle liste di Bacciardi.

Ci riprova anche Gianni Moscherini che nelle scorse ore si è dimesso da consigliere comunale a Cerveteri.

In campo, con le forze civiche e di centrosinistra, Francesco Sposetti. Tutti a sfidare il sindaco uscente Alessandro Giulivi, in corsa per il secondo mandato, con un quadro quindi che si chiude con cinque candidati sindaco.

Cinque liste a sostegno di Alessandro Giulivi sindaco (Fratelli d’Italia, Forza Italia_Noi moderati, Udc, Rinascimento e Futura):

FDI

1 AMATO LAURA

2 BARCAROLI MICHELA

3 BENDOTTI CESARE

4 CARIA TIZIANA

5 DEZI DANIELE

6 LANCIONI ERMANNO

7 PACCHELLI MARCO

8 RICCI FEDERICO

9 RIGLIETTI EMANUELE

10 ROSSI CLAUDIA

11 SERAFINI LUIGI

12 STOICA DANIEL

13 TRINCONE ANTONIETTA detta ANTONELLA

14 ZACCHEI BETSI in MANESCHI

15 ZACCHINI STEFANO

16 ZICCARDI STEFANIA

UDC

1. MARZI MARCO MARIA detto Marco Marzi

2. PERSIA UBALDO

3. LODI MANRICO

4. SCAPPINI MASSIMO

5. CUGINI GIOIA

6. MONTANUCCI IATTARELLI TIZIANA detta TITTI

7. PONTI PAOLO

8. MENCARINI LUCA

9. FERRI PAOLO

10.CASTELLO SIMONE

11.INGHES SANDRA

12.CARATTI MARIA CATERINA

13.FAVA LORENZO

14.MOSCI GIUSEPPE detto PINO

15.PASSAMONTI MAURA

16.SANGIOVANNI CATIA

Forza Italia – Noi moderati

1 Sara Cori

2 Maurizio Perinu

3 Sergio Caci

4 Gian Luca Ventolini

5 Paolo Felci

6 Tullio Meneghetti

7 Tiziana Santoni

8 Sabrina Cantina

9 Stefano Casesole detto “Barabba”

10 Stefano Ciuffatelli

11 Sabina Scappini

12 Ilaria Dragone

13 Marco Cannas

14 Valerio Galuppi

15 Alessandra Giustiniani

16 Giuseppe Collemi

Rinascimento

1 Daniela Bordo

2 Gianpaolo Carcangiu

3 Andrea Angeli

4 Bruno Bertolli

5 Valentina Corcione

6 Claudio Marco Franchetti

7 Francesco Gentili

8 Marius Mihaes (Mario)

9 Possidio Domenico Passamonti

10 Annarita Carladami Di Francesco

11 Rossanna Menadeo

12 Desiree Ferracci

13Luca Dore

14 Maurizio Tufarini

15 Romina Bastari

16 Rosalia Graziano

Futura

1 Andreoli Simone

2 Beretta Maria Felicita

3 Borzacchi Roberto

4 Bufacchi Tiziana

5 Caporossi Stefano

6 Cerasa Maurizio

7 Ciurluini Gabriele

8 Coluccio Massimiliano

9 Contestabile Martina

10 D’Antonio Giulia

11 Fanelli Romolo

12 Felicioni Altavilla

13 Guiducci Federica

14Jacopucci Fabio

15 Luccioni Enzo

16 Micozzi Giovanni

Quattro liste a sostegno di Francesco Sposetti sindaco (Civica Civitas, Pd, M5s, Alleanza verdi sinistra):

LISTA CIVICA CIVITAS

1) BLASI ALBERTO

2) ALESSANDRUCCI ISABELLA

3) BATTELLOCCHI TATIANA

4) BELLUCCI MARCO

5) CARDINALI FLAMINIA

6) CIURLUINI GIOVANNI

7) CORRIDONI SARA

8) GIROTTI PAOLA

9) JACOPUCCI DOMENICO

10) LATTANZI ELISABETTA

11) MARCOCCI GIORGIA

12) SCIBILIA ALESSANDRO

13) SURACI ANTONIO

14) ZOCCO SABINA

Lista M5s

1. Andreani Andrea

2. Angelini Giulia

3. Bruni Manuel

4. Cerquatelli Luca

5. Cesarini Ernesto

6. De Pascalis Luigi

7. De Rossi Sara

8. Micozzi Anna

9. Montagnoni Maria Stefania

10. Moscatelli Domenico

11. Patarchi Gianluca

12. Piroli Roberta

13. Sabbatini Stefania

14. Tiziani Maurizio

15. Tonicchi Sara

16. Zerbini Marcello

Lista Pd

Argentini Mattia

Bassi Sabrina

Battellocchi Alice

Battista Mario

Cappelletti Sara

Castignani Tiziana

Celli Sandro

Cesarini Claudio

Giannoni Fabrizio

Giorgini Patrizia

Leoni Enrico

Piccioni Federica

Santori Rinaldo

Scalet Daniele

Scomparin Emanuele

Zacchei Angelo

Lista Alleanza Verdi Sinistra

1. Roberto Antenore

2. Monica Calzolari

3. Giancarlo Celletti

4. Anna De Angelis

5. Elisabetta Dominioni

6. Insa Fall

7. Susanna Finocchi Vitale

8. Lidia Lucani

9. Massimo Luccioli

10. Raffaele Muratgia

11. Gianpiera Pierotti Lupi

12. Vincenzo Pirozzi

13. Piero Rosati

14. Adriana Sabbatini

15. Elena Vana

16. Cristiana Muganu

Tre liste a sostegno di Renato Bacciardi sindaco (Tarquinia in Movimento, Tarquinia città aperta, Tarquinia civica):

lista Tarquinia in Movimento

1 Arcangeli Ivana

2 Benedetti Roberto

3 Bernabei Massimo

4 Cavallo Iole

5 Centini Arianna

6 Cocomazzi Claudio

7 Di Lazzari Federico

8 Giannoni Laura

9 Leoncelli Maurizio

10 Meggiorini Giorgio

11 Putianu Ioana

12 Proli Stefano

13 Ratto Susanna

14 Romani Roberta

15 Senigagliesi Valentina

16 Serafini Adriano

lista Tarquinia Città Aperta

1 Aquilanti Daniele

2 Bellini Claudio Javier

3 Boninsegna Simonetta

4 Cocco Maria Grazia

5 D’Aniello Alessio

6 Di Donato Samantha

7 Esposito Roberta

8 Fanucci Roberto

9 Fava Olga

10 La Monica Marco

11 Oliviero Lucia

12 Pastorelli Marco

13 Pinti Giacomo

14 Poleggi Emanuela

15 Tommasino Domenico

16 Tosoni Alberto

Lista Tarquinia Civica

1 Biagioni Alessio

2 Bordi Sandro

3 Buscemi Laura

4 Cognata Fabiana

5 Fattori Veronica

6 Fedi Francesco

7 Fiori Andrea

8 Graziano Jacopo

9 Marini Iris

10 Messina Lidia

11 Palumbo Filippo

12 Pascucci Stefano

13 Patarchi Vittorio

14 Rojas Alejandra Margarita

15 Senigagliesi Marta

16 Suriano Alessandro

Liste a sostegno di Gianni Moscherini sindaco (Tarquinia Libera):

Lista Tarquinia Libera

1 Cancedda Paolo

2 Sirio Quilichini

3 Lucio Jacopucci

4 Piermaria Malvezzi Campeggi

5 Aldo Termentini

6 Marco Schiavo

7 Alberto Majani

8 Fabio Mandrilli

9 Elisabet Martin Lopez

10 Paola Galatolo

11 Francesca Biagiola

12 Eleonora Ceccarini

13 Giuseppina Margherita Conigliello detta Giuseppina

Una lista a sostegno di Martina Tosoni sindaco (Tarquinia Insieme):

Lista Tarquinia Insieme

1 Bianco Giulia

2 Bonamici Milva

3 Calcavento Roberto

4 Cancellieri Maurizia

5 Catini Marco

6 Cattaneo Alessio

7 Corridoni Roberto

8 Costa Matteo

9 Flenghi Cristina

10 Granella Matteo

11 Grassi Ilaria

12 Legni Tamara

13 Nauaui Raffaella

14 Razzi Stefano

15 Subrizi Catia

16 Viscarelli Luca

