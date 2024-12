SANTA MARINELLA – Tragedia stamattina sulla linea ferroviaria Roma-Civitavecchia. Per cause ancora in corso di accertamento intorno alle 7, nei pressi della stazione di Santa Severa, un uomo è finito sui binari mentre arrivava un treno proveniente da Roma Termini che lo ha travolto in pieno. Nulla da fare per il malcapitato, di nazionalità italiana, che è deceduto a causa delle ferite riportate nell’incidente. A dare l’allarme è sttao il macchinista del convoglio che trovandosi improvvisamente davanti la vittima non ha potuto far nulla per evitare l’impatto. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco, il 118 e la polizia ferroviaria per gli accertamenti di rito.

In seguito all’incidente la circolazione ferroviaria ha fatto registrare disagi su tutta la linea, servita da un solo binario con rallentamenti, ritardi fino a quasi 4 ore e cancellazioni. L’area dell’investimento è stata delimitata in attesa dei rilievi dell’autorità giudiziaria. Al vaglio degli inquirenti varie ipotesi, tra queste non si esclude quella del gesto volontario.