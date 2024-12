CIVITAVECCHIA – Anche quest’anno torna la tre giorni orgazzata da “Forte! Festival” con tanti artisti, tantissimi generi musicali e un numero di iniziative che spazia dalla classica alla sperimentale, dal jazz alla musica etnica, dai cantautori al rock, dalle corali alle bande, e potremmo continuare ancora per ore. Oltre 250 musicisti e oltre 30 eventi a ingresso gratuito tra Cittadella della Musica e centro storico.

La manifestazione prenderà vista il 17, il 18 e il 19 animando il centro cittadino con una serie di eventi e iniziativa in grado di appagare ogni palato tra piazza Saffi, Cittadella della Musica, Granari e Buonarroti.

Come hanno spiegato il presidente dell’associazione Domenico Di Giorgio e il direttore artistico, insieme ad Alberto Burattini, Francesco Di Iorio è bello vedere artisti di caratura nazionale collaborare con artisti locali, un evento nato dal cuore e dalla volontà dell’associazione di dimostrare che Civitavecchia vale, guardando con ambizione al Lucca festival con l’obiettivo di seguire – si spera – una strada simile, con le dovute proporzioni, e crescere di anno in anno. Una strada già percorsa visto che quest’anno Forte! Festival alza ancora una volta l’asticella.

Ci saranno i Life in the woods, Susanna Stivali + Felice Tazzini trio, Avincola, Manifesto, Tommaso di Giulio, Bosco e molti altri. «Tanti artisti di livello e quest'anno – ha detto Di Giorgio – per la prima volta avremo una orchestra. Ventaglio che va da elettronica a musica celtica. Più di una trentina di eventi per ogni gusto, abbiamo inserito anche la musica etnica e rafforzato anche le collaborazioni con esterno».

Oltre a Di Iorio la serata sarà presentata dal giovanissimo Marco De Matteis.

Il presidente della Fondazione Cariciv, ente che sostiene l’iniziativa insieme all’Amministrazione comunale, Gabriella Sarracco ha aggiunto: «Con il sindaco Ernesto Tedesco vi abbiamo seguito nei momenti più importanti, quelli che vi hanno portato ad essere quello che siete oggi. Merito del cuore che mettete, ogni genere è presente a livello di cultura. Penso che Civitavecchia debba essere orgogliosa. I nomi li conosciamo, sono professionisti. Parliamo di livelli sublimi, c'è tutto». Il sindaco Tedesco ha lodato l’impegno di Sarracco e il lavoro dell’associazione: «Ci abbiamo visto lungo. Bravi». Un’associazione che, come ha spiegato Valeria Restante, cresce di giorno in giorno.

IL PROGRAMMA COMPLETO

