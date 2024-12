CIVITAVECCHIA – Un ritardo di pochissimi minuti nella presentazione, a Palazzo del Pincio, è costata cara alla lista Risorgimento socialista che, con il suo candidato sindaco Cristian Bufi, è stata esclusa dalle elezioni.

Scendono così a sei gli aspiranti sindaco per Civitavecchia. Entro le 12 di ieri, infatti, andavano presentate le liste, e tutta la documentazione burocratica allegata: tre minuti il ritardo costato l’esclusione a Bufi. Ma la legge non ammette deroghe e quindi, nonostante le giustificazioni degli esponenti del partito, alle prese con qualche problema legato alle firme poi prontamente risolto, per Bufi non c’è stato nulla da fare.

Un gran lavoro per la gli uffici della segretaria generale del Pincio, Angela Rosaria Stolfi, alle prese con la verifica dell’autenticità delle firme apposte a sostegno delle varie liste.

I CANDIDATI Da oggi prende ufficialmente il via la campagna elettorale per i sei candidati alla carica di sindaco e per i 404 in corsa per il consiglio comunale. Vincenzo D’Antò è sostenuto da tre liste: M5S, Lista D’Antò e Civitavecchia popolare. Roberta Galletta si presenta con la Lista Galletta sindaco. Massimiliano Grasso è il candidato con più liste: Fratelli d’Italia, Lega, La Svolta, Lista Grasso, Civitavecchia 2030. Vittorio Petrelli scende in campo con Il Buon Governo. Marco Piendibene si presenta con Partito democratico, Alleanza Verdi e sinistra-Demos e Unione civica. Quattro le liste a sostegno di Paolo Poletti: Forza Italia, Lista Poletti, Noi Moderati e Uniti per Civitavecchia.

Diciassette liste in totale quelle presentate, di cui oggi si attende l’ufficializzazione. Una in più rispetto alle amministrative di cinque anni fa, quando in corsa c’erano Ernesto Tedesco - sostenuto dal centrodestra unito, compresa Forza Italia che invece questa volta ha deciso di correre da sola con Poletti - Carlo Tarantino, Daniela Lucernoni, Vittorio Petrelli, Germano Di Francesco e Dario Mele.

Clicca sull'immagine per leggere le liste

QUANDO SI VOTA Le urne saranno aperte dalle 14 alle 22 di sabato 8 e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno prossimo, quando si voterà sia per le amministrative che per le europee. In caso di ballottaggio, si tornerà a votare il 23 e 24 giugno.

