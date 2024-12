FIUMICINO - Un evento drammatico si è verificatonelle scorse ore a Passoscuro: una donna di circa 70 anni, affetta da demenza senile, è stata uccisa dalla figlia in un momento di apparente raptus di follia. La vittima è stata portata all'Aurelia Hospital, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, la figlia avrebbe strangolato la madre nella loro casa. I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato la donna in stato confusionale.

La famiglia, conosciuta per essere rispettabile e unita, non aveva mai mostrato segni che potessero far presagire una tragedia del genere. Le autorità stanno cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto.

Pare che la donna abbia affrontato varie difficoltà e problemi negli ultimi mesi, legati alla condizione della madre, che si sono aggravati nel tempo, contribuendo a un crescente stato di stress e pressione psicologica.

La notizia ha lasciato la comunità di Passoscuro sconvolta e addolorata. I vicini descrivono la famiglia come affettuosa e solidale, rendendo ancora più incomprensibile quanto accaduto.

Molti esprimono solidarietà e sostegno alla famiglia, che ora deve affrontare una doppia tragedia: la perdita della madre e la devastante realtà dell'azione compiuta dalla figlia.

Le autorità locali hanno avviato un'indagine dettagliata per comprendere le dinamiche dell'omicidio e offrire il necessario supporto psicologico ai membri della famiglia colpiti da questo evento traumatico. Saranno inoltre valutate le condizioni psicologiche della figlia, al fine di determinare se ci siano stati segnali premonitori di un deterioramento della sua salute mentale.