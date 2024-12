SANTA MARINELLA – Al termine di una complessa indagine, la Guardia di Finanza ha arrestato un imprenditore romano titolare, tra le altre cose, anche di un ristorante situato all’interno del porto di Santa Marinella.

All’imprenditore sono stati sequestrati beni per sei milioni di euro. Secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle, l’imprenditore avrebbe frodato il fisco investendo il denaro in ville, barche e un ristorante.

E' stato arrestato con l'accusa di auto-riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, false comunicazioni sociali e frode fiscale.

Nei confronti dell'imprenditore, attivo anche nel campo della logistica oltre che in servizi alberghieri, è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni a lui riferibili fino alla concorrenza del profitto del reato di auto-riciclaggio, pari a circa 6 milioni di euro.

Le indagini, svolte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma, hanno consentito di tracciare una serie di operazioni effettuate dall’imprenditore, allo scopo di trasferire e reinvestire i proventi illeciti realizzati da alcune società, a lui riconducibili, coinvolte in una frode Iva in relazione alla quale lo stesso è stato già rinviato a giudizio.

In particolare, i proventi, una volta canalizzati in favore di due società romane attraverso fittizie operazioni di finanziamento soci e pagamento quote per la gestione centralizzata della liquidità aziendale, sono stati impiegati per l’acquisizione di immobili di pregio a Roma, per la rilevazione di un’attività di ristorazione a Santa Marinella, per la costituzione di società operanti nel settore della compravendita di natanti, per l’estinzione di mutui fondiari e garanzie fideiussorie nonché per la sottoscrizione di preliminari di compravendite di altre aziende o compendi immobiliari. Concluse le indagini le fiamme gialle, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imprenditore.

