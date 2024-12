CIVITAVECCHIA – Un circuito con sette macchinari, vista mare, per allenarsi all’aria aperta. È stato inaugurato questa mattina il “Parco allenamento” alla Marina, nei pressi della piscina, dedicato ad Antonio Mattera, a quasi due anni dalla sua scomparsa. «Volevamo rendere il giusto tributo ad una persona che ha dato tanto alla città, senza mai chiedere nulla in cambio - ha spiegato non senza commozione il delegato allo Sport Matteo Iacomelli - quale miglior modo se non questo. Un progetto a cui tenevamo molto; dopo il Covid, ci sono state consegnate 1500 firme per realizzare uno spazio di allenamento all’aperto. Abbiamo lavorato per reperire i fondi necessari e oggi siamo qui ad inaugurarlo. Siamo davvero soddisfatto». Un’area, come spiegato dal sindaco Ernesto Tedesco, «che ci avvicina alle grandi città. Siamo orgogliosi di dedicarla ad Antonio» ha aggiunto assicurando anche di aver predisposto i giusti controlli. Il figlio di Antonio, Henry Mattera, ha quindi ringraziato, commosso, tutti, prima della benedizione affidata a monsignor Cono Firringa. Non hanno voluto mancare all’appuntamento la Compagnia portuale, la Pro Loco, gli organizzatori del Palio Marinaro, l’Adamo: realtà che hanno visto negli anni impegnato proprio Mattera.

