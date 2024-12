Pregevole vittoria esterna del Santa Marinella di mister Fracassa, che si impone per 4 a 2 sul campo dell’Indomita Pomezia e si porta al terzo posto in classifica.

Gli ospiti vanno in gol dopo appena 15 minuti quando Tabarini si presenta tutto solo davanti al portiere, lo salta e realizza l’1 a 0.

Un gol che stordisce i padroni di casa che dopo cinque minuti subiscono il 2 a 0. Caforio (che oggi si è confermato uno dei migliori in campo) ottiene la sfera dopo una “spizzata” di Cerroni, se ne va a campo aperto e calcia a botta sicura, ma il portiere fa un miracolo, ma sulla ribattuta è pronto a mettere in rete. La partita dunque è in totale controllo dei rossoblù.

Al 25’ Tabarini, salta due avversari fuori area e poi tira un fendente che si dirige verso l'incrocio, ma il portiere avversario compie un miracolo e evita il 3 a 0.

Nonostante ciò, i ragazzi di Fracassa subiscono il 2 a 1 sull'unico tiro in porta del primo tempo dei padroni di casa, grazie ad una disattenzione di Notari, che si rifà però poco dopo, su un temibile calcio di punizione dal limite.

I tirrenici non si danno per vinti e continuano a macinare gioco visto che la gara è nettamente sotto il loro controllo e ancora una volta è Cerroni, al 41’, a servire un assist a Simone Trincia, che fa il tre a uno e rimette le giuste distanze tra le due squadre. A tempo quasi scaduto, però, i padroni di casa trovano la difesa impreparata e mettono a segno il 3 a 2. Nel secondo tempo i rossoblù entrano in campo col piglio giusto e mancano un paio di occasioni con Cerroni e Simone Trincia, ma al 25’ chiudono la partita con un gran gol di testa di Tabarini.

«È una vittoria che ci dà lustro e prestigio – dice mister Fracassa – perché è un successo ottenuto su un campo ostico e con una squadra molto fisica. È stata una vittoria meritata e i ragazzi hanno avuto un atteggiamento, sin da subito, molto battagliero. Sono stati molto corti nei reparti e si vedeva già dalla fase di riscaldamento che c'era voglia di fare risultato pieno. Volevamo farlo e l'abbiamo ottenuto. Abbiamo avuto anche altre occasioni di fare il quinto goal. Però devo dire anche che ci sono state troppe disattenzioni difensive e quindi sotto questo aspetto dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare. Dobbiamo essere più cattivi perché è stata una partita con un primo tempo in totale controllo, ma abbiamo preso due gol e questo non deve più succedere. Voglio comunque segnalare la buona partita fatta degli esterni bassi che si sono fatti trovare pronti, come Polidori e Zagami, che sono stati impeccabili, come il resto della squadra. Una vittoria che ci consente di trovare il terzo posto in classifica che ci dà tanto morale per continuare a lavorare, specialmente questa settimana perché domenica arriva il Borgo Palidoro che c'ha eliminato dalla coppa, quindi dobbiamo vendicarci di quel brutto ko».

©RIPRODUZIONE RISERVATA