Si gioca stamani, la terzultima giornata del campionato di Promozione girone A. Il Santa Marinella, alle 11, allo Stadio Ivano Fronti, ospiterà il Pescatori Ostia, formazione che viaggia al settimo posto in classifica con 24 punti.

I tirrenici, dall’alto della loro posizione di vertice della graduatoria con 33 punti, vantano due lunghezze in più dell’Ostiantica e quattro sul Grifone Gialloverde che detiene il podio più basso. Reduci da sette vittorie ed un pareggio, nelle ultime otto giornate, i rossoblu, sanno bene che questo confronto ha un’importanza molto rilevante in quanto, con un successo, potrebbero approfittare di un eventuale passo falso dell’Ostiantica, impegnata sul difficile terreno del Borgo Palidoro, per prendere un significativo vantaggio sulla seconda, che tra quattro giornate sarà ospite del “Fronti”.

Il tecnico, in settimana, ha avuto modo di parlare con i suoi giocatori delle opportunità che questa gara offre, ma ovviamente non ha avuto bisogno di essere tanto convincente, visto che l’intera squadra è consapevole dei suoi mezzi e che vorrà dimostrarlo nella sfida con i lidensi.

«Affrontiamo il Pescatori Ostia che sappiamo essere una squadra molto ben attrezzata e che milita nei piani alti della classifica con 24 punti - commenta mister Fracassa - è un gruppo molto esperto e dunque c'è da fare molta attenzione. Inoltre, ha evidenti doti fisiche oltre al fatto che conosce bene la categoria e soprattutto che lo scorso anno militavano nel campionato di Eccellenza. Quindi, è una gara da non sottovalutare assolutamente. Noi sappiamo bene che abbiamo un'occasione importante per consolidare la vetta della classifica e di mantenere dietro i nostri inseguitori, per cui è un'occasione da non sbagliare. Il Santa Marinella, dopo la trasferta di Palocco, ha acquisito una forza mentale veramente importante. Quella vittoria è stata l'ago della bilancia che potrebbe decidere il campionato. Certe trasferte, come quelle di Palocco, considerate sinceramente complicate perché creano insidie, valgono una stagione. Aver vinto su quel campo, ci ha dato tanta energia mentale e questa la dobbiamo coltivare, far crescere ancora di più, perché una squadra che vuole ottenere un obiettivo importante, non si può ridurre a fare una singola prestazione, ma deve dare continuità ai risultati, continuità nel crescere sotto l'aspetto del gioco e nel crescere sotto quello mentale. Comunque siamo pronti per il confronto con il Pescatori Ostia. Abbiamo una defezione, che è quella di Caforio che ha subito un risentimento muscolare al bicipide femorale e quindi, in accordo con lo staff medico, abbiamo deciso di non rischiarlo. Abbiamo anche Zagami influenzato, per il resto sono tutti a disposizione».

