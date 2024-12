Si è giocato, ieri mattina, l’ultimo atto del campionato di Promozione.

Allo Stadio Fronti, i rossoblu si sono aggiudicati il confronto con l’Ostiantica per 3 a 2.

Più che interessare la gara, che vedeva di fronte due squadre che non avevano nulla da dire al torneo, i tifosi, attendevano il momento di acclamare quello che da due anni è il loro beniamino e cioè Peppe Tabarini, che ha vinto la speciale classifica dei cannonieri di tutti e cinque i gironi di Promozione con 32 gol realizzati.

Ieri, il bomber, non è sceso in campo, in quanto infortunato e solo nei prossimi giorni sapremo se dovrà procedere ad una operazione o se saranno sufficienti le cure del caso.

Fatto sta che alla fine dei primi 45’ minuti, l’attaccante è stato chiamato sotto le tribune e il presidente Sanfilippo ed il suo vice Gramegna gli hanno consegnato un caratteristico trofeo per la sua straordinaria stagione.

Quest’anno, il bomber ha messo a segno 32 gol, mentre nello scorso campionato ne aveva realizzati, compresa la Coppa Italia, ben 28, che in totale fanno 60 reti. Commosso, il giocatore, ha ringraziato la dirigenza e i compagni ed ha annunciato che il prossimo campionato tornerà a vestire la casacca rossoblu.

«Per me è un onore ricevere questo riconoscimento - ha detto Tabarini - che mi premia di tutto l’impegno che in ogni domenica ho messo in campo. E’ stato strano vedere la partita dalla panchina perché in campo c’era il mio più valido avversario per la conquista della classifica dei gol, e cioè Filippo Sesta che aveva due reti in meno di me. Ebbene ho detto a Gallitano, che lo marcava, di non fargli toccare palla, altrimenti non lo avrei fatto uscire dal campo in piedi».

Adesso la società provvederà a programmare il futuro, ben sapendo che il quarto posto di questa stagione non era l’obiettivo che la dirigenza si aspettava. Nei prossimi giorni, il direttore generale Stefano Di Fiordo, incontrerà il presidente Sanfilippo e il suo vice Gramegna, per valutare le opzioni che ci sono sul mercato per presentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato con le carte in regola.

