Si allunga la striscia di vittorie del Santa Marinella Basket, che si impone con un punteggio di 32-62 sul campo del Guidonia Basketball Academy.

Le ragazze di coach Precetti, reduci da una settimana complessa e densa di assenze (Pennesi M. E Amorosi fuori e Marini a mezzo servizio), non riescono a partire con uno sprint iniziale deciso: nonostante le occasioni costruite, faticano in fase di realizzazione e non riescono ad esprimersi al meglio chiudendo a +3 (10-13).

Nel secondo quarto, la ripartenza in contropiede, assicurata dalla velocità e dall'ottima prova di squadra a rimbalzo, riesce a dare vita ad un gioco più dinamico che aumenta il distacco all'intervallo lungo (19-31).

Non basta l'ottima prova di Bizzarri a riportare in gara il Guidonia che, nel terzo quarto, subisce un parziale importante del S. Marinella che si porta a +19 (24-35), anche grazie alle giocate di Rateanu (top scorer del match con 15 pt).

Si conclude in equilibrio la fase finale, durante la quale il Santa Marinella consolida il vantaggio con maturità nella gestione dei possessi , vince con un punteggio finale di 32-62 e, ulteriore nota positiva, vede l'esordio in campo di Giulia De Rosa.

Una partita non facile, soprattutto considerando le assenze e le difficoltà settimanali, che conferma la solidità di una squadra che, sotto la guida di coach Daniele Precetti, dimostra di poter cambiare atteggiamento e correggersi anche durante il match.

