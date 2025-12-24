La Nautilus, con il Presidente Braccini ed il Direttore Sportivo Bianchi, ha finalizzato l’ingaggio della pallanuotista brasiliana Leticia Gomes Dos Santos Belorio.

Leticia nella stagione 2022/23 è stata eletta migliore giocatrice brasiliana e ha giocato le ultime due stagioni in Ungheria con l’Eger, uno dei campionati più importanti del mondo.

Con la Nazionale brasiliana ha disputato numerosi campionati panamericani e sudamericani salendo ininterrottamente sul podio dal 2015 al 2019 con le varie rappresentative giovanili. Con la Nazionale maggiore ha vinto il Campionato Sudamericano nel 2021 ed ha partecipato ad un Campionato Mondiale.

Con il forzato addio di Maddie Martinez, era assolutamente necessario quantomeno rinforzare la squadra a livello numerico, ha dichiarato il Presidente Braccini. Il perdurare poi dell’infortunio di Agnese Foschi non esclude che nei prossimi giorni venga inserito nel roster un’altra atleta, in modo da consentire a Mister Lisi di avere più alternative in piscina ed alle ragazze che fino ad oggi hanno giocato di più di poter tirare il fiato per un girone di ritorno che si preannuncia decisivo per la permanenza in A1.

«Leticia è stata scelta per permettere alla Nautilus quel salto di qualità e di esperienza – dichiara il direttore sportivo Mario Bianchi – che fino ad oggi è stato il tallone di Achille della squadra. Lottare alla pari per due tempi con le squadre avversarie non è sufficiente per raggiungere il traguardo della salvezza. L’inserimento in squadra di un elemento come Leticia va proprio in questa direzione: maggiore qualità, maggiore esperienza in campionati di altissimo livello, stimolo alle altre ragazze per crescere. Salvezza che tra l’altro vorrebbe dire partecipare nella prossima stagione ad una Coppa Europea.

Ancora una volta la Nautilus dimostra con i fatti, nonostante la mancanza di una piscina adeguata a Civitavecchia e nonostante gli enormi problemi logistici che ne derivano, la propria volontà di non rappresentare una meteora nel panorama pallanuotistico nazionale ma di voler essere di esempio e di stimolo per tutta la pallanuoto civitavecchiese».

