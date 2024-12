Nella settimana in cui ha festeggiato il suo dodicesimo anno di attività il Real Fabrica ha comunicato le conferme ufficiali dei giocatori Davide Stentella, capitano del team, e di Matteo Proietti già in forza al team in questa stagione coincisa con la retrocessione sul campo dalla A2 alla B con la compagine di Fabrica che confida però nel ripescaggio per disputare il terzo campionato nazionale.

Da sinistra il capitano del Real Fabrica Stentella tra i primi riconfermati e Matteo Proietti (Foto Fabrizio Passini)

Queste le belle parole che la società ha divulgato in rete nella settimana in cui ha soffiato sulle sue 12 candeline: “Tanti auguri a noi, tanti auguri Real Fabrica di Roma C5. Dodici anni di Real Fabrica, il 22 maggio 2012 nasce la nostra società con il sogno di rappresentare il nostro paese in Italia. In questi anni abbiamo scritto pagine importanti di storia con importanti vittorie sul campo e sconfitte brucianti, che ci spingono a migliorarci sempre di più. Abbiamo creato un florido settore giovanile e una scuola calcio di terzo livello conosciuta in tutto il Lazio. A chi l’ ha rappresentata, a chi la rappresenta, a chi lavora per migliorarla, a chi sogna un giorno di giocare in prima squadra, a chi ogni sabato riempie il Pala Anselmi, a tutti noi. Tanti tanti auguri Real Fabrica”.

A proposito di giovani c’è da ricordare che prosegue positivamente il cammino dei biancoazzurri Under 17 in Coppa Lazio. Dopo aver superato il primo turno nel match di esordio della seconda fase c’è stata la bella vittoria interna contro il Balduina per 3-2. Ora si giocheranno le restanti due sfide tra Lazio (ha riposato nella prima giornata)-Balduina e Lazio-Real Fabrica per stabilire chi accederà alla semifinale della competizione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA