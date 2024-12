Nulla da fare per il Real Fabrica nel difficile match di sabato scorso perso in casa per 5-3 contro la capolista Unicusano Ternana. I biancoazzurri di mister Lucchetti hanno dato il massimo per fronteggiare al meglio la regina del girone B della serie A2 e per lunghi tratti ci sono riusciti come conferma il parziale della prima frazione conclusasi sul 2-2 con il Real che era addirittura passato in vantaggio sul 2-1 con la bella doppietta di Emer, per gli umbri invece le due reti sono state firmate da Sachet. Poi nella ripresa la forza degli umbri è venuta fuori, micidiale uno-due di Jodas e Corpetti per il 2-4, gol della “speranza” di Martinozzi per il momentaneo 3-4 ma ci ha pensato De Michelis a siglare il definitivo 3-5 con il Real che aveva schierato il portiere di movimento per cercare di pervenire al pareggio. Real che comunque è uscito tra gli applausi dei suoi sostenitori e Unicusano lanciato verso la strameritata vittoria del girone B della A2 con annessa promozione alla A2 Elite. Dopo la 17esima giornata a soli 5 turni dalla conclusione per la compagine provinciale c’è da soffrire anche alla luce dei risultati delle altre rivali nella corsa per non retrocedere. Dal settimo all’undicesimo posto questa la situazione: Real Fabrica e Roma 3Z 16 punti, Lenzi Automobili Prato, Buldog Tnt Lucrezia e Atlante Grosseto 13. L’ultima retrocederà direttamente mentre la penultima andrà nel tabellone nazionale dei playout. Il calendario che attende il Real nelle restanti cinque gare prevede per sabato la trasferta di Bologna, quarto in classifica, poi sabato 9 marzo il match interno con il Buldog Tnt Lucrezia, sabato 16 marzo la trasferta con la Roma 3Z, dopo la sosta pasquale sabato 6 aprile la gara casalinga con il Prato e ultima di campionato con la trasferta di Grosseto. Fondamentali saranno le gare casalinghe con Buldog Tnt Lucrezia e Prato con la speranza che il Real cambi marcia in trasferta dove sinora dall’inizio della stagione ha ottenuto un solo punto con un pareggio e ben sei sconfitte.

