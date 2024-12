Il Quartiere Campo Oro espugna il Luca Di Ianne nel derby contro la Leocon e prosegue il suo inseguimento nei confronti del Real Tolfa, imponendosi per 3-1. Ma la partenza è tutta degli uomini di Alessio Quercioli, che vanno avanti al 3’ su rigore con Tornato. Lo svantaggio scatena i ragazzi di Fabio Secondino, che rimontano col pari di Baroncini e il vantaggio targato Rasi su rigore, autore anche dal terzo sigillo. In classifica lo scenario è sempre quello: Quartiere Campo Oro a -4 dalla capolista Real Tolfa e sabato ci sarà il fil rouge sul campo dell'Amatori Allumiere.

«Derby senza storia - commenta il tecnico del Qco Fabio Secondino - anche se dopo tre minuti abbiamo preso l'ennesimo rigore contro, che c’era. Dopo il rigore abbiamo rimontato nel giro di qualche minuto. Poi abbiamo gestito ampiamente la situazione, è stato un derby tranquillo. Faccio i complimenti ad Alessio Quercioli ed al suo gruppo, non hanno mai mollato fino alla fine. Contro di noi giocano sempre col dente avvelenato, ennesima partita con almeno 7-8 palle gol, con legni colpiti. Aspettiamo il recupero di sabato ad Allumiere per andare a -1 dal Real Tolfa. La correttezza di questo derby è stata encomiabile».

«Usciamo sconfitti 3-1 in un derby che ci ha visto passare in vantaggio - spiega l'allenatore della Leocon Alessio Quercioli - e che dopo essere stati raggiunti e superati si è comunque continuato a giocare sostanzialmente alla pari per almeno 75 minuti. Poi il tasso tecnico e atletico del Qco ha prevalso. Complimenti a loro, ma a fare la parte principale di questa domenica è stata la correttezza e il clima di serenità, che queste squadre della stessa città stanno offrendo».

