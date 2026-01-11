Domenica dai due volti per le squadre del territorio impegnate nei campionati dilettantistici, tra rallentamenti, stop pesanti e risultati che raccontano comunque carattere e solidità.

In Prima Categoria frena ma resta al comando il Quartiere Campo dell’Oro, che torna da Viterbo con un 2-2 dal sapore amaro sul campo dell’Aurora Viterbo. I gialloverdi di Nello Savino partono forte e indirizzano la gara già nel primo tempo: Cherubini sblocca il match all’8’, poi Vaitovich raddoppia al 16’, portando il QCO sul doppio vantaggio contro una formazione in piena lotta per la salvezza. La reazione dei padroni di casa riapre però la partita prima dell’intervallo e si completa nella ripresa, fissando il punteggio sul 2-2. Un pareggio che lascia rammarico per l’occasione mancata di allungare, ma che consente comunque ai civitavecchiesi di conservare la vetta della classifica, con un punto di vantaggio sul Vetralla, prossimo avversario nello scontro diretto al Tamagnini.

Brusco stop invece per il DLF, sconfitto 3-0 sul campo del Castel Sant’Elia, quarta forza del campionato e in piena corsa per le posizioni di vertice. I biancoverdi di Flavio Borreale partono con un buon approccio, ma alla distanza pagano la maggiore qualità dei padroni di casa e alcuni errori individuali. «Abbiamo approcciato bene la partita – spiega il tecnico – ma alla fine sono stati più bravi loro. Li abbiamo messi in difficoltà, però abbiamo subito il primo gol su una ripartenza e da lì siamo andati in bambola per qualche minuto». Il secondo gol nasce infatti da un errore in fase di impostazione, mentre nella ripresa, dopo un’occasione per riaprire il match, arriva anche il terzo gol su un’altra disattenzione. «Alla fine – conclude Borreale – sono stati loro più vicini al quarto gol che noi al primo. Mi sono piaciuti tanto». Nonostante la sconfitta, il DLF mantiene una buona posizione di centro classifica, con sette punti di margine sulla zona playout.

Scendendo in Seconda Categoria, torna a sorridere l’Evergreen, che al Flavio Gagliardini supera il Cura per 2-1 al termine di una gara in rimonta. Ospiti avanti subito su calcio di rigore, ma la squadra di mister Mauro Zampollini reagisce con ordine e pazienza, trovando il pareggio con Paolini e completando la rimonta grazie al rigore trasformato da Spinelli. Tre punti preziosi che valgono il settimo posto in classifica.

Pareggio beffardo infine per la CSL Soccer, che impatta 2-2 a Viterbo nonostante una formazione rimaneggiata e un campo reso difficile dal gelo. I padroni di casa passano in vantaggio, ma la squadra di Tommaso Valente risponde con una splendida conclusione di Gasparri dal limite dell’area. Nella ripresa è ancora Gasparri a firmare il sorpasso, completando la doppietta personale. I leoni resistono con cuore fino al 96’, quando un rigore molto dubbio consente al Viterbo di pareggiare. Un punto che lascia amarezza, ma conferma carattere e compattezza: CSL ottava in classifica, ora attesa dalla sfida casalinga contro l’Onano.

@RIPRODUZIONE RISERVATA