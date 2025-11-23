Al Liviano Bonelli il Quartiere Campo dell’Oro firma una delle vittorie più pesanti della stagione, imponendosi 4-1 sul Tarkna dopo un avvio complesso. I gialloverdi di Nello Savino, ex secondi in classifica e ormai pienamente lanciati nella corsa al vertice, vanno subito sotto per il gol di Scappini, con i biancoamaranto tarquiniesi più pronti nei primi minuti. La reazione però è immediata: il Qco alza i ritmi e ribalta il match con grande personalità. Rasi pareggia su rigore, poi Faggiani firma il sorpasso. Nel finale Nobile e Feuli chiudono definitivamente i conti. Con questo successo i civitavecchiesi agganciano il Castel Sant’Elia in vetta, confermando un momento straordinario e legittimando il sogno di lottare fino in fondo per il primo posto.

Al Flavio Gagliardini il Dlf continua a trasformare il proprio campo in un autentico fortino, superando la Maremmana per 2-1 in una sfida combattuta e ricca di episodi. Il primo tempo vede i biancoverdi di Flavio Borreale costruire molto: occasioni per Zagami, Di Riso e Delogu, oltre a un gol annullato a Bastianelli. La difesa ospite soffre e al 41’ la Maremmana resta in dieci, indirizzando l’inerzia a favore dei padroni di casa.

Nella ripresa il Dlf parte fortissimo: al 6’ Zagami trafigge Rosciani sul primo palo, e dopo cinque minuti Bastianelli firma il raddoppio. Sembra finita, ma la Maremmana reagisce con orgoglio e accorcia al 24’ grazie a Bordi. Da lì in avanti serve un super Rocchetti, che compie una parata decisiva su Guzman, evitando il pari. Gli ospiti chiudono addirittura in nove, ma continuano a spingere fino al recupero. Il DLF soffre ma porta a casa un successo vitale che consolida la classifica e certifica l’ottima crescita del gruppo.

Al Gagliardini il derby di Seconda Categoria sorride al Real Santa Marinella, che conquista tre punti d’oro imponendosi 1-0 sull’Evergreen grazie al rigore trasformato da Scudi al 36’ della ripresa. La squadra di Andrea Midei interpreta il match con ordine e solidità, trovando il gol decisivo al termine di una gara equilibrata e povera di occasioni.

L’Evergreen di Mauro Zampollini prova a costruire, sfruttando il fattore campo e mantenendo sempre grande attenzione difensiva, ma fatica a rendersi davvero pericoloso. Dopo il penalty che sblocca la sfida, i padroni di casa spingono nel finale alla ricerca del pari senza però riuscire a cambiare l’inerzia del match. Il Real sale così in vetta insieme al gruppo di testa, mentre l’Evergreen resta a metà classifica. «È stata una partita equilibrata – commenta Zampollini – abbiamo provato a vincerla in tutti i modi, ma un’ingenuità ci ha punito oltre i nostri demeriti».

Pareggio a reti inviolate per la CSL Soccer, che sul difficile campo di Vasanello porta via uno 0-0 prezioso. Il terreno pesante ha trasformato il match in una battaglia fisica, rendendo quasi impossibile costruire gioco. Nonostante le dieci assenze, la squadra di Tommaso Valente ha mostrato compattezza e spirito, conquistando un punto importante in condizioni tutt’altro che favorevoli.

