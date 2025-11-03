Al “Vittorio Tamagnini” arriva una vittoria pesante per il Quartiere Campo dell’Oro, che supera di misura la Fulgur Tuscania per 1-0 e resta in vetta alla classifica insieme al Sutri. I gialloverdi di mister Nello Savino continuano a mostrare compattezza e carattere, conquistando tre punti fondamentali in una gara tutt’altro che semplice. A decidere l’incontro è stato ancora una volta Vaitovich, autore di un gol splendido che ha infiammato il pubblico di fede Qco. La squadra, guidata in campo dal capitano Kevin Rasi, ha saputo soffrire e restare ordinata per tutti i novanta minuti, respingendo ogni tentativo della Fulgur, in cui spiccavano gli ex civitavecchiesi Nencione e Catracchia.

«Sono soddisfatto della nuova vittoria – ha commentato mister Savino – nel primo tempo loro ci hanno messo in difficoltà, ma siamo stati bravi a trovare le contromosse nella ripresa. Dobbiamo continuare così per rimanere in testa al campionato». Soddisfatto anche il presidente Antonello Quagliata: «Faccio i complimenti ai ragazzi e a tutto lo staff, ci godiamo un altro fine settimana scoppiettante».

Non è andata altrettanto bene al DLF, sconfitto 3-1 sul difficile campo del Vetralla. Una gara in cui i biancoverdi di Flavio Borreale hanno comunque mostrato carattere e personalità, costruendo numerose occasioni da rete ma senza riuscire a concretizzare. Dopo una buona partenza, con un paio di opportunità per Zagami e Bordi, il DLF subisce il vantaggio di Massaro al 13’, bravo a insaccare di testa su corner. Nella ripresa il Vetralla raddoppia con De Silvestris, ma i civitavecchiesi reagiscono con veemenza e accorciano le distanze grazie a Di Riso, servito da Leardini. Nel finale, con gli ospiti proiettati in avanti alla ricerca del pari, arriva però la rete di Aquilani che chiude il match. Una sconfitta amara ma che conferma i progressi del gruppo in vista della lunga lotta salvezza.

Sorrisi e applausi per la CSL Soccer, che al Flavio Gagliardini conquista una vittoria all’ultimo respiro contro il Caprarola, imponendosi 3-2 dopo una partita palpitante. I rossoblù di Tommaso Valente partono forte e vanno in doppio vantaggio grazie ai gol di Marras (di testa) e Stefanini (preciso tiro da fuori area). Nella ripresa il Caprarola reagisce, accorcia su rigore e trova il pari, ma nel finale è Cristian Capretti a regalare il successo con un guizzo che fa esplodere di gioia il pubblico di casa. Tre punti fondamentali che rilanciano la CSL a centro classifica, confermando la crescita di una squadra giovane ma già matura tatticamente.

Weekend negativo invece per l’Evergreen, battuta 2-0 sul campo del Fregene al W3 Stadium di Maccarese. Nonostante il ko, i gialloblù di Mauro Zampollini mantengono il secondo posto in classifica e guardano avanti con fiducia. Una battuta d’arresto che non intacca il percorso fin qui brillante della formazione civitavecchiese, pronta a ripartire con la solita determinazione già dal prossimo turno.

@RIPRODUZIONE RISERVATA