Campionato di Promozione girone A giunto alla quinta giornata di andata e ci prova la Nuova Pescia Romana a ritagliarsi la pagina più importante visto che oggi alle 11 ospita la capolista DuePigrecoRoma che dopo le tre vittorie di fila ha iniziato a dare dei segnali di cedimento e che domenica ha perso il suo primo confronto. Mister Micheli ha rivolto un pensiero ben chiaro dopo la sconfitta di domenica ai suoi ragazzi del Pescia: «Dobbiamo cercare di essere più maturi». Oggi la riprova contro la prima della classe con tre punti che sarebbero d’oro per rilanciarsi in classifica anche considerando che i biancoazzurri hanno una gara in meno avendo osservato il riposo nel turno inaugurale. Per le squadre della Tuscia spicca poi il derby del pomeriggio alle 15 al Bonelli tra il Tarquinia Calcio ed il Pianoscarano. Tarquina gasato dalla vittoria esterna di domenica a Ronciglione e rionali che invece con i loro 7 punti in questo avvio di campionato possono ritenersi più che soddisfatti e che tra l’altro sinora hanno dimostrato di essere una squadra da trasferta (2 gare, due vittorie). Trasferte molto impegnative oggi alle 11 per l’Atletico Capranica che con una formazione di emergenza, in particolare nel reparto arretrato, affronterà i romani dell’Atletico Salaria Vescovio e per un Ronciglione United in grossa difficoltà con un solo punto sin qui conseguito e che fa una verifica importante sul terreno del Grifone gasato dal successo di sette giorni fa con la DuePigreco. In bilico la posizione di mister Calabresi. Chi ha già cambiato l’allenatore è stata invece la Jfc Civita che sollevato dall’incarico il tecnico Ronconi ha ingaggiato mister Santini (un gradito ritorno) e vedremo se ci sarà reazione nella sfida casalinga a Fabrica di Roma, dove gioca la Jfc contro il Palocco. A Fabrica si gioca alle 15.30. La quinta giornata si completa con le gare delle 11 tra Longarina e Santa Marinella, il derby fra Ostiantica e Pescatori Ostia, alle 11.15 Indomita Pomezia-Real Morandi e nel pomeriggio alle 15.30 il match tra Tolfa e Città di Cerveteri. Riposa il Borgo Palidoro. Campionato che ancora è all’insegna dell’equilibrio con nessuna compagine che al momento è sembrata in grado di prendere il sopravvento sulle altre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA