Messo agli archivi il trofeo Indra Mercuri, in attesa degli Europei che potrebbero vedere un’importante rappresentanza nerazzurra e con i camp estivi ancora in attività, la Cv Skating inizia a guardare alla nuova stagione per gli Snipers TecnoAlt, che dovrebbero essere ancora protagonisti in serie B. Il condizionale risalterà subito agli occhi degli appassionati più vicini alle sorti della formazione di Martina Gavazzi, ma ci arriveremo per gradi. Ci potrà essere qualche novità all’interno del roster civitavecchiese? «Potrebbe esserci qualche movimento - dichiara il presidente nerazzurro Riccardo Valentini - noi stiamo bene già così, se poi ci fosse la possibilità di vedere un ritorno di Gianmarco Novelli ed Elia Tranquilli, andrebbe ancora meglio con una rosa ancora più completa rispetto all’anno scorso. Se ci saranno delle occasioni valuteremo, ma solitamente investiamo ben poco sul mercato». E nell’ultima stagione c’è stato un elemento in più che ha dato smalto nuovo al gruppo di Martina Gavazzi, quello dell’italo-canadese Tyler Lepore, che ha dato esperienza e punti ai propri compagni di squadra. Farebbe piacere vedere una sua riconferma, anche se sappiamo che non è proprio una cosa scontata da mettere in atto. «Potrebbe esserci una riconferma di Tyler – riprende Valentini – ma non è scontata. Questo dipenderà molto da cosa faranno i nostri sponsor e di conseguenza dal budget a disposizione. Stiamo valutando, ma al momento parliamo di un discorso difficile, ma non da escludere». Gli Snipers TecnoAlt si sono classificati al secondo posto sia nella regular season che nei playoff nell’ultima stagione, uscendo solo nella finale contro il Fox Legnaro in due partite. Facile quindi chiedersi se ci sono possibilità di un ripescaggio in serie A. «Dai rumors che ci sono - conclude Riccardo Valentini - pare che qualche formazione della massima divisione abbia qualche difficoltà ad iscriversi, però, qualora ci fosse la possibilità di un ripescaggio, valuteremo il da farsi insieme ai dirigenti, La serie A costa molto di più rispetto alla serie B. Al momento direi di no, ma in caso di eventualità cercheremo di avere un aiuto dagli sponsor. Di certo non abbiamo intenzione di fare il passo più lungo della gamba. Se ci sono le condizioni, cercheremo di fare le scelte giuste, altrimenti bisogna stare molto attenti a non fare scelte azzardate. Ciò che si è costruito con dieci anni di fatica e politica dei piccoli passi, non si può distruggere con un paio di scelte sbagliate».

©RIPRODUZIONE RISERVATA