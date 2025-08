Primo incontro con una bella grigliata alle “Fontanelle” per la prima squadra del Montefiascone che mercoledì 27 agosto inizierà a preparare la stagione. Presenti il presidente Lorenzo Minciotti, il direttore sportivo Giulio D’Alessio e i dirigenti Pieretti e Camigioli insieme a tutti i loro collaboratori e i giocatori dell’ambiziosa nuova rosa messa a disposizione del tecnico Stuccilli e che punta ad un campionato di vertice cercando il ritorno in Promozione. Intanto da lunedì è Estate da Campioni con il City Camp 2025 e l’Empoli Academy a Montefiascone! Un’opportunità imperdibile nel segno della tradizione per lo sport falisco e che ogni estate si ripete e si rinnova per giovani calciatori e calciatrici desiderosi di affinare le proprie abilità e vivere un’esperienza da veri professionisti. Il campo comunale “Fontanelle” di Montefiascone si trasformerà da domani a sabato 9 agosto 2025 nel cuore pulsante del calcio giovanile. Ragazzi e ragazze nati tra il 2012 e il 2019 avranno l’occasione unica di allenarsi sotto la guida di istruttori qualificati dell’Empoli Academy, apprendendo i segreti della tecnica e della tattica che contraddistinguono uno dei vivai più floridi d’Italia. Il City Camp 2025 non è solo allenamento: è un’immersione totale nel mondo del calcio, dove lo spirito di squadra e la passione per questo sport saranno i veri protagonisti. I partecipanti avranno la possibilità di indossare con orgoglio il kit ufficiale fornito (completo di due maglie, due pantaloncini, due paia di calzettoni e una t-shirt), garantendo un’esperienza autentica e coinvolgente.

