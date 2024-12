Nonostante il periodo difficile il Borgo San Martino, attraverso il suo main sponsor Grande Impero, ha voluto lanciare un messaggio di augurio a tifosi, squadra e dirigenti. La squadra, purtroppo, viaggia in basse posizioni, con l'obiettivo dal prossimo anno di tornare a vincere per rimettersi in corsa per la salvezza.

«Siamo consapevoli che il momento non è dei più semplici, ma dobbiamo crederci, non molleremo. Anzi, sono convinto che nel 2025 torneremo a vincere, sperando di raggiungere la salvezza», ha detto patron Sergio Lupi.

