Un figurone. È quello che ha fatto il Lazio al Trofeo delle Regioni giovanile disputato a Forlì (Forlì-Cesena) dal 1° al 3 novembre 2024. Cinque le categorie in gioco e ben quattro i podi conquistati dalla selezione Lazio in cui spicca la presenza di numerosi atleti ed atlete della Cv Skating. I ragazzi, provenienti da ogni parte d'Italia e suddivisi per regione di provenienza, si sono dati battaglia sul campo con un livello tecnico in pista molto elevato.

Questi i risultati ottenuti dalle selezioni Lazio: Under 12: secondo posto; Under 14: terzo posto; Under 16: secondo posto; F1 (femminile piccole): quarto posto F2 (femminile grandi): terzo posto.

«Il Trofeo delle Regioni è da sempre uno dei momenti più importanti della stagione giovanile di hockey in line - afferma Riccardo Valentini - è un evento che riesce a coniugare una grande competitività in campo ad una grande festa al di fuori del rettangolo di gioco, in cui amici da tutta Italia si re-incontrano e hanno piacere a passare del tempo insieme. Il Lazio ha fatto un figurone, sconfiggendo regioni più quotate del Nord e accreditandosi ormai come una realtà stabile del panorama italiano. Siamo lieti di aver contribuito in questo, non solo con giocatori ma anche con tecnici. E' il sintomo di una regione che sta ben lavorando e per questo ho piacere di condividere questi successi con i colleghi degli altri club del Lazio».

I presenti della Cv Skating (in ordine alfabetico): Bernini Duc Tam, Capodimonte Desirè, Carusi Alice, Carusi Sebastian, De Meo Chiara, De Meo Simone, Galioto Leandro, Garbetta Marco, Giancola Ludovica, Lucignani Flavio, Meconi Chiara, Longo Alberto, Padovan Gloria, Pistola Leonardo, Ranzi Matteo, Sbardella Gioia, Serafino Dario, Tofi Suami, Travaglione Stefano, Zou Eileen.

I tecnici Cv Skating presenti: Gavazzi Martina, Giannini Laura, Novelli Veronica, Pompanin Eugenia.

Capo delegazione: Valentini Riccardo.

