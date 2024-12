Tre punti d’oro, forse anche inaspettati, ma preziosi come non mai per il Ladispoli che centra la prima vittoria in campionato. Un 2-0 che non dà scampo al Rieti uscito a testa bassa dall’Angelo Sale perché la rincorsa ai primi posti subisce uno stop. Per gli uomini di Bosco invece una vera e propria boccata d’ossigeno anche perché abbandonano l’ultimo posto in classifica avvicinandosi all’Ottavia. Protagonista assoluto del match Gabriele Giusto, autore di una doppietta, tre gol in due partite. Bosco non cambia di molto rispetto dall’ultima sfida contro l’Ottavia. L’unica variazione è a centrocampo dove Fanali prende il posto di Fumasoni. Per il resto Mercadante tra i pali, Barbarossa e Tancredi al centro della difesa, poi Guida e Urbani completano la difesa. In mezzo al campo Merciari, Capanna e Fanali con Giusto e Di Biagio dietro a Cifarelli non al meglio ma comunque impiegato dal primo minuto. È un match di grande intensità ma entrambe le squadre mantengono bene il campo non concedendo praticamente nulla ai rispettivi attacchi. L’Academy non sfigura affatto contro un’avversaria sulla carta nettamente più forte. Al 39’ recupera palla sulla mediana, azione di contropiede non concretizzata nonostante il 3 contro 1. Quando il primo tempo sembra scorrere via verso lo 0-0 ecco la fiammata dei padroni di casa. È il 43’ e Giusto trafigge Marricchi direttamente su punizione facendo esplodere il Sale. Si va negli spogliatoi. Ripresa sempre favorevole ai tirrenici perché dopo 5 minuti gli undici di mister Scudieri restano con un uomo in meno per l’espulsione diretta di Pellegrini. Al 17’ Giusto ben servito da Cifarelli fa calare il sipario con un tocco che elude l’intervento dell’estremo difensore ospite.

IL TABELLINO. Academy Ladispoli: Mercadante, Urbani, Guida, Capanna, Barbarossa, Tancredi, Di Biagio (27’ st Tofa), Merciari, Cifarelli (48’ st Cardellini), Giusto, Fanali (41’ st Gjeci). A disposizione: Cremona, Caliandro, Lucarini, Mazzoni, Fumasoni, Di Cicco. Allenatore: Bosco.

Rieti: Marricchi, Pellegrini, Montesi (1’ st Patalano), Giannetti (41’ st Peschiaroli), Crisciuolo, Caruso, Mattei (20’ st Cusumano), Ortenzi, Laghigna (27’ st Cisse), Rei (10’ st Serafini), Onesti. A disposizione: Roversi, Giannecchini, Scopigno, Nardoni. Allenatore: Scudieri.

Arbitro: Di Folca di Frosinone.

Reti: 43’ pt e 17’ st Giusto.

Note: Espulso al 5’ st Pellegrini (R). Ammoniti: Fanali, Di Biagio e Merciari (L); Montesi, Serafini e Laghigna (R).

©RIPRODUZIONE RISERVATA