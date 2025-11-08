Vietato fallire al Desideri. Un mantra già ripetuto in questa stagione per il Ladispoli che dopo 7 giornate si trova in zona playout e con tantissimi punti da recuperare per sperare di agganciare il treno playoff. Manca un’eternità alla fine del campionato ma è chiaro che la partita con il Fiumicino assume un’importanza maggiore in questa fase per i rossoblu guidati da mister Mastrodonato. Una doppia vittoria in campionato e in coppa per il nuovo mister, poi quella sconfitta amara di domenica scorso col Borgo Palidoro ha fatto riaccendere nuovamente la spia rossa. Più che altro per il primo tempo regalato praticamente agli avversari. Nella ripresa si è visto un altro Ladispoli ma non è bastato per agguantare il 2-2. «Peccato non essere riusciti a portare via almeno un punto – è il commento dell’attaccante Edoardo Modesti – forse ce lo saremmo meritati per la ripresa che abbiamo disputato. Effettivamente nel primo tempo siamo stati troppo remissivi. Inutile comunque piangere sul latte versato, in settimana ci siamo preparati molto bene perché sappiamo quanto sia delicata questa sfida con il Fiumicino. Però dobbiamo vincere, i jolly ce li siamo tutti giocati». Mastrodonato anche oggi dovrà fare i conti con l’infermeria. Forse solo il difensore Barilaro dovrebbe farcela a rientrare, per D’Angeli, Stanzione, Pelizzi e Somma il recupero è difficile. Per la sfida odierna l’arbitro scelto è Tommaso Focetola di Roma 2 coadiuvato dagli assistenti Ivano Martelluzzi e Pierpaolo Perruzza di Frosinone. Il fischio d’inizio sarà domani alle ore 11. Mercoledì il ritorno di Coppa Lazio col Montesacro. I tirrenici partiranno dal doppio vantaggio dell'andata (2-0) che si era concretizzato con le reti di Rodio e Guerra.

©RIPRODUZIONE RISERVATA