Una partita da vincere a tutti costi. Il Ladispoli deve sbancare Colleferro e sperare; fischio d’inizio alle 11. Le chance di salvezza sono minime per la squadra allenata da Pietro Bosco ma la matematica non ha ancora condannato i tirrenici. Lo stesso mister ladispolano affronterà oggi il suo passato avendo guidato i rossoneri nella scorsa stagione con il suo fedele secondo, Enzo Freddi. Un match che ha significato soltanto per i rossoblù perché i padroni di casa sono già da tempo fuori dai guai e non possono ambire al secondo posto utile per i playoff perché lontano 15 punti. L’Academy spera in un atteggiamento non proprio battagliero degli avversari che però nell’ultimo periodo hanno dimostrato di rendere la vita difficile a chiunque. I giocatori vogliono comunque provarci. «Non abbiamo nulla da perdere – afferma Luca Cifarelli, attaccante del Ladispoli – le prossime per noi saranno cinque finali a partire proprio dal Colleferro. Ricordo all’andata eravamo in vantaggio di due reti, poi ci hanno ripreso e sorpassato in pochi minuti sfruttando un nostro black out momentaneo. Peccato davvero, con 3 punti in più a quest’ora avremmo più chance. Chiaro, la classifica al momento ci inchioderebbe, spesso non è andata come volevamo pur dimostrando di tenere testa anche alle big di questo girone. Insomma, non abbiamo raccolto quanto meritavamo. Questo è il calcio e non possiamo far altro che andare avanti cercando di mettere in campo tutte le nostre energie per rendere il finale di stagione più interessante». Bosco dovrà fare a meno di Gabriele Giusto. Le strade tra il fantasista ex Montespaccato e il Ladispoli si sono divise all’improvviso. Giusto non è stato convocato nemmeno domenica scorsa contro la Boreale, sfida terminata con il risultato di 1-1. Con Selvadagi ancora infortunato, le uniche soluzioni offensive per l’allenatore rossoblù sono Cifarelli e il classe 2005 Pelizzi. C’è poi da considerare il jolly Dato che può giocare anche in posizione leggermente più arretrata. Non ci sarà invece il centrocampista Fumasoni fresco di convocazione con la rappresentativa regionale Under 19 per il prestigioso Torneo delle Regioni in Sicilia. Il calendario dei rossoblU non sembra proprio agevole. Dopo Colleferro, due derby consecutivi con Aranova, al Sale e con il Civitavecchia, al Tamagnini. Poi Certosa e si chiude nel terzo derby del litorale a Fiumicino, fanalino di coda.

