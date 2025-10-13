L’obiettivo era quello dei tre punti ma alla fine il punticino portato a casa sul difficile campo dell’Atletico Monterano (la gara si è giocata a Bassano Romano), non è poi così da buttare. È vero che i tirrenici erano passati in vantaggio con Modesti, al suo primo centro in campionato, ma è anche vero che poi sono rimasti in 10 per l’espulsione di Tamburrini per rosso diretto. Ora inizierà già a scottare il prossimo derby con il Santa Marinella. Mastrecchia manda in campo Somma, poi in difesa Tamburrini, capitan Cruciani e Tutore per la prima volta in questa stagione, in mezzo al campo Barros e Stanzione, sulle ali Facecchia e Da Soller con Guerra a completare il mosaico dietro al tandem offensivo composto da Rodio e Modesti proprio come domenica scorsa con l’Atletico Cimina. L’avvio è ottimo per l’Academy rossoblù che sblocca il match alla prima azione utile con Modesti che al 14’ supera Procesi con una girata di piattone. Il Ladispoli non vuole fermarsi e per poco non raddoppia con Rodio trovando sulla sua strada l’estremo difensore canalese abile ad allontanare la minaccia. Sul finire di primo tempo Cruciani commette fallo in area di rigore, per l’arbitro Piva non ci sono dubbi: è penalty. Dell’esecuzione se ne incarica Bresciani che supera Somma per la rete dell’1-1.

Nella ripresa il ritmo continua ad essere sempre alto. Al 7’ padroni di casa pericolosi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 17’ possibile episodio chiave con il Ladispoli che resta in 10 per l’espulsione diretta di Tamburrini per un brutto fallo a centrocampo. L’ultima emozione la regala il neo entrato Cecchinelli che di testa impegna ancora Procesi. Il Ladispoli tornerà in campo mercoledì sfidando il Città di Fiano fuori casa per il ritorno di Coppa. All’andata, al Sale, è finita 1-1.

