Niente da fare. Il Ladispoli non riesce più a vincere e non riesce nemmeno a farlo di fronte al pubblico di casa. Arriva un altro pareggio (2-2) per gli uomini di Mastrodonato beffati a tempo scaduto da un gol di Carvalho dopo un batti e ribatti in area di rigore. È un risultato chiaramente non positivo per una squadra che avrebbe dovuto imporre il suo gioco e forse chiudere molto prima la partita quando ne ha avuto la possibilità. Manca una sola gara nell’andata, quella di mercoledì con l’Urbetevere, fanalino di coda, ma è difficile pensare al momento ad una formazione in lotta per quel terzo posto.

Academy sul rettangolo verde con Somma tra i pali, in difesa Gafuri e De Marco sugli esterni, Cruciani e Urbani al centro. A centrocampo Guerra, D’Angeli e Parravano più in posizione avanzata. Modesti è la punta centrale, Fortuna e Facecchia ai fianchi. Diverse defezioni per i rossoblu. Barilaro in infermeria, Rodio a casa con l’influenza, Pelizzi non tra i convocati e sempre più al centro del mercato: il giocatore ha chiesto la cessione. Il primo squillo è dell’Olimpus al 9’ con Carvalho sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Ladispoli si affaccia dalle parti di Selva al 20’ con una botta di Gafuri. Al 28’ corner per i padroni di casa, sulla respinta D’Angeli è ben posizionato fuori area e lascia partire un tiro beffardo che non dà scampo all’estremo difensore. Al 42’ però Iceti è fortunato nella deviazione e dopo la carambola con Urbani la palla finisce in fondo al sacco. Si va begli spogliatoi in parità. Al primo vero affondo, ed è il 16’, l’Academy passa ancora in vantaggio con Cruciani che di testa, su calcio piazzato, svetta e supera tutti. Al 27’ Modesti riceve palla da Gafuri ma non riesce a indirizzare la palla in porta. Al 31’ Carvalho esalta i riflessi di Somma che è decisivo rifugiandosi in corner. Al 40’ contropiede del Ladispoli, Fortuna va via ma poi non è lucido dentro l’area di rigore. Al 47’ Carvalho è al posto giusto al momento giusto e sigla il 2-2 definitivo gelando l’Angelo Sale.