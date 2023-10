Un punto importante che smuove la classifica nella stessa giornata in cui perdono Pescatori Ostia e Audace e che, cosa importante, dà morale ad una squadra che doveva ritrovarsi dopo il derby perso col Civitavecchia. L’1-1 nell’altro derby, con la W3 Maccarese, viene visto di buon occhio insomma nel quartier generale dell’Angelo Sale, e domani altro derby del litorale, il terzo in 10 giorni, contro Aranova. Tornando alla W3 guidata da un ex Leone, ed ex dell’incontro era anche Catese, si è visto un bel match, specialmente nel primo tempo. Puccica, forse un po’ a sorpresa, mette in panchina il tandem d’attacco spesso impegnato dall’inizio: Pagliuca-Pelizzi. Iurato è il falso nueve con alle spalle Polucci e Aracri. Completando il mosaico del centrocampo Alessandro Colace e Paganetti, mentre Buonanno e Leonardi scelti per occupare le corsie laterale, il primo a sinistra e il secondo sul versante opposto. D’Angeli scelto per difendere la porta con il trio difensivo formato da Roberto Colace, Temperini e Ranieri. La cronaca. Al 10’ primo squillo degli ospiti con Ferrari che calcia alto. Al 15’ bello scambio invece tra Leonardi e Colace con quest’ultimo che prova la botta non inquadrando il bersaglio. Il Ladispoli c’è ma al 20’ la W3 reclama un penalty per atterramento di Fe. Al 22’ il calcio di rigore viene concesso ai padroni di casa. Aracri imbecca Polucci che elude l’intervento di Iurgens costretto poi a stenderlo. Non ci sono dubbi per il signor Nicotera di Aprilia. Dagli undici metri ci va Iurato ma colpisce il legno e sulla ribattuta Colace non è pronto a ribadire in rete. L’occasione non sfruttata carica il Maccarese che passa al 39’ quando l’ex Catese vede bomber Damiani abile di testa a bucare D’Angeli su un passaggio filtrante. Gli uomini di Puccica al 43’ trovano il pari, meritato, con Polucci servito ancora da Aracri. Scatenato Polucci un minuto dopo quando approfitta di un’uscita avventata di Iurgens su Iurato per calciare da 30 metri e la sfera finisce di pochi centimetri alta sopra la traversa. Capovolgimento di fronte ed è Madeddu ad esaltare i riflessi di D’Angeli. Nessun cambio ad inizio ripresa. Al 5’ fiammata di Colace, dialogo con Aracri ben appostato ma il suo tiro a giro è preda di Iurgens. Al 17 blitz di Buonanno che non sortisce l’effetto sperato. Al 22’ occasione per la W3 e per fortuna stavolta Damiani non è preciso. Girandola delle sostituzioni da una parte e dell’altra. Puccica ci prova con un 4-3-3 e Pelizzi e Pagliuca in campo. Al 31’ Ferraro a botta sicura tenta il nuovo vantaggio e D’Angeli compie un miracolo. Non accede più nulla fino al fischio finale. «Davvero una grande emozione - è il commento di Leonardo Polucci - segnare il mio primo gol in Eccellenza con questa maglia, è stato fantastico. Abbiamo ripreso una partita difficile dopo il vantaggio di Damiani, alla fine è un punto guadagnato. Siamo contenti e abbiamo avuto la testa giusta fino all’ultimo».

