Vincere per sperare ancora. E per non inguaiarsi ulteriormente. Forse per il Ladispoli, quella delle 11 col Villalba, è la sfida più importante della stagione. A tre giornate dalla fine del campionato sarebbe deleterio vanificare quanto di buono è stato fatto in quest’ultimo periodo condito dalle due vittorie consecutive con Luiss e Astrea e dal buon punticino ottenuto sul campo di Viterbo. Per questo mister Lillo Puccica ha chiesto un’altra prova di coraggio ai suoi ragazzi che vincendo oggi si porterebbero a -1 dallo stesso Villalba e avrebbero buone chance insomma di disputare i playout. Alla luce anche della prossima domenica quando all’Angelo Sale arriverà il già retrocesso Citizien Academy. Anche il Villalba però proverà a riscattare le ultime due sconfitte con le quotate Montespaccato e Rieti. Sarà un match infuocato. Probabile formazione con Tomarelli in porta, poi difesa con Ranieri, Temperini e probabilmente la conferma di D’Aguanno nel braccetto dei tre. Fiaschetti è squalificato. In mezzo al campo Polucci con Colace, mentre sulle corsie esterne ci saranno Buonanno e Aracri. Iurato e Leonardi formeranno il tandem dei trequartisti e solito ballottaggio tra Ferruzzi e Pelizzi per chi completerà il reparto offensivo.

