Dopo 4 pareggi finalmente arriva la vittoria per il Kaysra che liquida con un secco 3-0 Evergreen Civitavecchia nel primo appuntamento del nuovo anno. Serviva come il pane il successo per gli uomini di mister Ciccio Graniero per non perdere terreno con le big del girone e sono tornati a gioire davanti al proprio pubblico. I civitavecchiesi avevano chiuso il 2025 con i tre punti dopo il rocambolesco 4-3 rifilato al Monterosi e speravano in qualcosa di meglio dalla trasferta del Galli. Partita comunque a ritmi alti e sono i padroni di casa a passare con Paraschiv che mette dentro dopo una palla in verticale di Morlando.

Passano 15 minuti e il Kaysra raddoppia. Corner battuto dallo stesso Paraschiv e colpo di testa vincente di Ferro che fa 2-0. Subito cambi tra primo e secondo tempo per i cerveterani. Dentro Giallanza e fuori Paraschiv. Quest’ultimo si inserisce e si ritrova a tu per tu con il portiere, lo supera, ma viene atterrato: espulsione e calcio di punizione al limite. Morlando va sul pallone e realizza il 3 a 0 che di fatto chiude la partita.

«Finalmente ho visto una squadra viva – commenta mister Graniero – sono 3 punti meritati. Dobbiamo continuare con questa intensità e sono sicuro che ci divertiremo». Gli etruschi torneranno in campo sabato contro il fanalino di coda della Vis Bracciano. Un appuntamento comunque da non sottovalutare. Poi a seguire match al Galli contro Polisportiva Oriolo.

