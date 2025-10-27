Per il Kaysra una domenica di quelle belle. Tris alla Virtus Marina di San Nicola nel derby, tre punti centrati dopo due giornate senza vincere e dopo la doppietta del solito Luca Morlando il gol di Simone Ferro, ciliegina sulla torta con il neo papà che ha dedicato la rete al suo piccolo Leonardo. La classifica ora è corta e la formazione di mister Graniero è in carreggiata.

Kaysra in campo con Montani, poi difesa a 4 con Bonafede e Troiani larghi, al centro Castelletti e Caraccia. In mezzo al campo il play è Morgante, come mezzale ci giocano Calabresi e Marra. Il tridente offensivo è composto da Morlando, Paraschiv e Esposito punta centrale. Dopo i primi 15 minuti di studio tra le squadre, il Kaysra prende il controllo con qualità e carattere. La sblocca Luca Morlando, capocannoniere della squadra e del campionato, su assist al bacio di Paraschiv.

La sua conclusione di destro non dà scampo al portiere. I cerveterani continuano il forcing e Sasha Esposito viene trattenuto in area di rigore: per l’arbitro non ci sono dubbi. Sul dischetto si presenta ancora Morlando che è freddo e realizza il 2-0. Il portiere Chico Montani mai impensierito dagli avversari. Si va a riposo.

Nella ripresa il copione non cambia anche se la Virtus accorcia le distanze facendo venire i brividi al Galli. Graniero toglie Calabresi e Troiani inserendo Olivetti e Altomonte. Dopo 5 minuti anche Arseni e Ferro rispettivamente per Esposito e Morlando. Il Kaysra però non si disunisce e crea ancora occasioni. Paraschiv ci prova due volte, poi c’è una botta di Marra deviata con la mano in area di rigore. Altro tiro dal dischetto, stavolta si presenta sul pallone Ferro che sigla il 3-1 dedicandolo al bebè appena nato e presente sugli spalti. C’è spazio pure per D’Ercole che fa rifiatare Castelletti. Poi arriva il triplice fischio e come da tradizione tutti sotto la pineta per il terzo tempo con avversari e arbitro.

«Abbiamo dimostrato carattere e voglia – parla Ciccio Graniero – e il nostro portiere non è stato mai impensierito, gol a parte. Abbiamo ripreso subito il pallino e avuto chance per arrotondare il punteggio. I ragazzi hanno dimostrato maturità e tranquillità: è la strada giusta per proseguire, anche se non abbiamo fatto ancora nulla, il campionato è appena iniziato e ci sono squadre agguerrite che ci aspetteranno. Noi dobbiamo saperci adeguare alla categoria».

Felice anche Simone Ferro. «Per il gol – confida – per la squadra e per mio figlio Leonardo. Una domenica per me da incorniciare. Dobbiamo proseguire così, il cammino è lungo ed è un campionato con formazioni difficili da affrontare ma noi ci siamo e vogliamo dire la nostra». In campionato prossima giornata sabato sul campo della Vicus Ronciglione, match contro la seconda della classe. Ma si gioca anche in coppa Lazio domani alle 20 al Galli contro Elisei nel girone a 3 con questi ultimi che hanno pareggiato 2-2 con il Manziana.

