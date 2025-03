Tris al Cura, il Kaysra riscatta la trasferta di Viterbo e si diverte davanti al proprio pubblico. Torna il sorriso in casa cerveterana quasi nel rush finale di questo campionato. I gol di Coda, Morlando e Musa (3-0) danno i tre punti agli uomini di mister Graniero che a dire il vero hanno sempre tenuto il pallino del gioco senza rischiare mai, anzi andando vicini al bersaglio tante altre volte. Domenica derby a Marina San Nicola contro la Virtus che comunque ringrazia il Kaysra in questa giornata per aver liquidato il Cura. Graniero parte con Ricciardini tra i pali, difesa a tre con Mele, Petronio e Levano. A centrocampo i quattro sono Bonafede e Tamasi sulle corsie, Graniero e Santori in mezzo. Avanti Morlando e Coda dietro a Musa. Nei primi 15 minuti il Kaysra mostra la sua superiorità e Coda la sblocca con una conclusione da 30 metri. Ma sono tante altre le chance non sfruttate con Musa e con Mele. Il copione nella ripresa non cambia: gli etruschi attaccano e il Cura si difende. Bonafede di testa va vicino al raddoppio, poi anche Morlando a tu per tu non inquadra il bersaglio. Gol mangiato, gol subito: è una legge non scritta nel calcio ma per fortuna stavolta la dea bendata grazia il Kaysra con il Cura che coglie un legno. Il raddoppio è opera di Morlando che si accentra e di sinistro la piazza all’angolino al 75’. Sipario calato da Musa che stoppa la palla di petto e trafigge il portiere per la terza volta. L’elenco delle occasioni è lungo per i cerveterani che colpiscono una traversa con Musa. Nella ripresa Federico Petronio e Verna entrano per Graniero e Coda intorno al 20’ mentre Maronato rileva Giulio Petronio. «Contento per la vittoria e la prestazione - commenta mister Ciccio Graniero - ma dobbiamo essere più incisivi, non si possono sbagliare tutte queste occasioni. Dobbiamo diventare una squadra importante e crescere sotto questo punto di vista. I 3 punti comunque ci danno morale».

